Какова роль британской монархии в Австралии?

Key Points Король Великобритании также является главной государства в Австралии.

Все страны Содружества являются суверенными государствами.

Король не принимает непосредственного участия в управлении государством.

Австралийское республиканское движение считает, что австралийцы должны сами выбирать главу государства.

«Государство Австралия было основано как колония Великобритании. Поэтому она заимствовала или адаптировала многие британские традиции, — объясняет Кэмпбелл Родос, исследователь в Музее австралийской демократии в Канберре — Одна из них — монархия». Поэтому Король Великобритании также является главой государства в Австралии.





Елизавета Александра Мария Виндзор была королевой Великобритании и четырнадцати королевств Содружества с начала ее правления в феврале 1952 года.





Елизавета II оставалась на троне дольше всех британских монархов в истории. После ее смерти королем стал ее сын Карл. Он начал свое правление как король Карл III.





Все страны Содружества являются суверенными государствами со своими законами и собственными правительствами.





Структура и полномочия правительства изложены в Конституции Австралии.





Сэнди Биар — национальный директор Австралийского республиканского движения. Он объясняет, что в Австралии Конституция — это высший законодательный акт, который регулирует все остальные законы.





«Самым высокопоставленным лицом в Конституции является королева или король Соединенного Королевства. Это лицо называется главой нашего государства. Поскольку наш глава государства живет на другом конце света, он или она назначают представителя в Австралии, который действует от их имени. Официальное название должности представителя Короны — генерал-губернатор».



With the death of Queen Elizabeth II, her son Charles became King. He has begun his reign as King Charles III. Credit: Carl Court/AP/AAP Image

Глава государства в Австралии — монарх. Поэтому Австралия — это конституционная монархия.

«Глава государства является в некотором смысле церемониальной должностью», — объясняет Джудит Бретт, заслуженный профессор политологии в Университете Ла Троуб.





«У него нет исполнительной власти, тогда как именно глава правительства обладает исполнительной властью. Таким образом, существует разделение между символическим главой государства, который как бы символизирует единство народа, и главой правительства, позиция которого открыта для конкуренции».





По словам Кэмпбелл Родос, монарх не принимает непосредственного участия в повседневном управлении Австралией и больше не имеет прямого влияния на австралийское общество, экономику или правительство.





Но проявляет интерес и очень хорошо осведомлен об австралийских делах и действует больше как советник и доверенное лицо премьер-министра.



Какую роль выполняет Генерал-губернатор?

Король Карл III представлен в Австралии генерал-губернатором в Канберре и губернаторами в каждой из столиц штатов.





Генерал-губернатора назначает Королева или Король по рекомендации правительства Австралии. В настоящий момент эту должность занимает Дэвид Хёрли.





Как и монарх, генерал-губернатор не участвует в повседневном управлении государством. Но, как объясняет Сэнди Биар, генерал-губернатор при этом выполняет целый ряд важных функций.



Каждый раз, когда парламент принимает закон или правительство собирается назначить выборы, это нуждается в одобрении представителя Короны. Сэнди Биар, национальный директор Австралийского республиканского движения

Представитель монарха также официально принимает на должность премьер-министра Австралии, который «обычно, но не всегда, принадлежит к партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте на выборах».



Queen Elizabeth II watches Tjapukai Aboriginal ceremonial fire performance near Cairns, 2002. Credit: Torsten Blackwood/AFP via Getty Images

Разрывая связь

В 1986 году Закон об Австралии разорвал последние официальные связи между правительствами Великобритании и Австралии, за исключением монарха.





Целый ряд бывших британских колоний разорвали связи с монархией, среди последних был Барбадос в ноябре 2021. Сейчас в Содружестве остается 15 государств.





Настоящее лейбористское правительство впервые в истории Австралии назначило Мэтта Тистлтуэйта помощником министра по делам республики.





Растущее число австралийцев считают, что Австралия уже воплощает в себе дух республики. Сэнди Биар из Австралийского республиканского движения настаивает на переменах.



Движение за Австралийскую Республику считает, что вместо Короля Великобритании во главе нашей страны должен быть австралиец, избранный австралийцами.

«Мы верим в это, потому что в независимой стране как наша все решения должны приниматься демократическим путем, а наши представители должны ставить интересы Австралии на первое место,» — объясняет Сэнди Биар.





Джудит Бретт добавляет, что сентиментальное отношение к британской монархии также меняется.





В связи с тем, что Австралию посещает множество знаменитостей, даже пыл, связанный с королевскими визитами, стал менее интенсивным, чем в прошлом.



The Duke and Duchess of Cambridge visit Taronga Zoo, Sydney during their official 2014 tour to New Zealand and Australia Credit: Anthony Devlin/PA Images via Getty Images «В начале 1950-х годов, когда поддержка идеи монархии была очень высокой, в Австралию приезжали молодые королева Елизавета и принц Филипп и это было в контексте послевоенного времени и депрессии. Они тогда были как мировые знаменитости».





В то время как республиканское движение усиливается в нескольких странах Содружества, король Карл III недавно признал эти изменения во время открытия встречи глав правительств Содружества в Руанде. Король сказал на встрече, что Содружество, представляющее одну треть человечества, всегда будет «свободным объединением независимых наций».





«Я хочу четко сказать, как я уже говорил ранее, что конституционное устройство каждого государства-члена, будь то республика или монархия, — это вопрос, который решает каждое из этих государств самостоятельно», — сказал он перед аудиторией президентов и премьер-министров.



