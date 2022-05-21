Какую поддержку страны Запада предоставляют Украине

Какую поддержку страны Запада предоставляют УкраинеPlay04:09 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.81MB) Сенат США одобрил выделение почти 40 млрд долларов помощи Украине. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод