Какую поддержку страны Запада предоставляют Украине

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Source: SBS Russian

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Сенат США одобрил выделение почти 40 млрд долларов помощи Украине. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.

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