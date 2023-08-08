Что делать, если вашим близким отказали в туристической визе?

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Nadezhda Zdelnik, an immigration agent from Sydney, Source: Supplied by N.Zdelnik

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История девушки из русскоязычной общины Австралии, родителям которой отказали в туристической визе, и комментарий зарегистрированного иммиграционного агента Надежды Здельник.

Мы поговорили с Надеждой не только об отказах по туристическим визам родителям, но и братьям и сестрам. Также в интервью Надежда ответила на волнующий многих вопрос - увеличились ли в последнее время отказы по туристическим визам родственникам из России.

Это интервью не является руководством к действию, для получения квалифицированного совета по вашей конкретной ситуации - обратитесь к специалисту. Больше информации можно найти на
сайте Министерства внутренних дел. 



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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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