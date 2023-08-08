Что делать, если вашим близким отказали в туристической визе?

Мы поговорили с Надеждой не только об отказах по туристическим визам родителям, но и братьям и сестрам. Также в интервью Надежда ответила на волнующий многих вопрос - увеличились ли в последнее время отказы по туристическим визам родственникам из России.





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