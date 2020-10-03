Что происходит с Трампом? На связи из Белого дома Михаил Комадовский

Donald Trump

Donald Trump walks along the South Lawn of the White House before boarding Marine One. Source: SIPA USA

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Новость о заражении Дональда Трампа коронавирусом и ситуацию в Белом доме комментирует наш внештатный корреспондент Михаил Комадовский.

Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава Белого дома сообщил в Твиттере. К слову, это сообщение стало самым популярным за время существования президентского твиттер-аккаунта: более 1,7 млн лайков.

Трамп сдал анализ на коронавирус после того, как заразилась его помощница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в течение последних нескольких дней. В прошлое воскресенье Хикс была в составе президентской делегации в Пенсильвании, во вторник она отправилась в Кливленд на дебаты, а в среду – в Миннесоту на предвыборные мероприятия. У Хоуп Хикс появились симптомы в среду вечером как раз во время предвыборного митинга. Положительный результат анализа на КОВИД она получила в четверг утром.
Trump
Marine One lifts off from the White House to carry President Donald Trump to Walter Reed National Military Medical Center Source: AP
В этот же день Трамп вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками вылетел в Нью-Джерси на мероприятие по сбору средств, где контактировал с десятками других людей. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, отвечая на вопрос, кто дал зеленый свет на такую поездку, назвала несуществующий офис Белого дома, White House Operations. Позже в пятницу Дональда Трампа доставили из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там ему будет предоставлена отдельная палата в которой он будет работать. Перед отлетом в больницу президент записал видеообращение.

Больше информации - в аудио-репортаже.

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