Что происходит с Трампом? На связи из Белого дома Михаил Комадовский

Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава Белого дома сообщил в Твиттере. К слову, это сообщение стало самым популярным за время существования президентского твиттер-аккаунта: более 1,7 млн лайков.





Трамп сдал анализ на коронавирус после того, как заразилась его помощница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в течение последних нескольких дней. В прошлое воскресенье Хикс была в составе президентской делегации в Пенсильвании, во вторник она отправилась в Кливленд на дебаты, а в среду – в Миннесоту на предвыборные мероприятия. У Хоуп Хикс появились симптомы в среду вечером как раз во время предвыборного митинга. Положительный результат анализа на КОВИД она получила в четверг утром.

Marine One lifts off from the White House to carry President Donald Trump to Walter Reed National Military Medical Center Source: AP

В этот же день Трамп вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками вылетел в Нью-Джерси на мероприятие по сбору средств, где контактировал с десятками других людей. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, отвечая на вопрос, кто дал зеленый свет на такую поездку, назвала несуществующий офис Белого дома, White House Operations. Позже в пятницу Дональда Трампа доставили из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там ему будет предоставлена отдельная палата в которой он будет работать. Перед отлетом в больницу президент записал видеообращение.