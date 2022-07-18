Туша белого горбатого кита на пляже Виктории сначала была принята за пропавшего Мигалу

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере наверху страницы.





Грандиозное и редкое существо оказалось выброшенным на берег недалеко от местечка Mallacoota на востоке Виктории.





Местные жители заметили тушу гигантского горбатого кита на диком и отдаленном пляже в субботу, 16 июля.





Житель Маллакуты Девон Гритам говорит, что такие события не являются обычными для прибрежного города.





«Мы поднялись туда, и это был довольно большой кит, и он был действительно белым. Многие решили, что он стал таким белым уже от времени, выцвел, пока его тело качалось на волнах. Но если присмотреться, то видно, что на нем вообще нет темных пятен, он и был совершенно белым. Несколько лет назад на одном из других пляжей был также обнаружен горбатый кит, но да, это нельзя назвать обычным делом здесь».





Высказывались опасения, что это тело принадлежит хорошо известному киту Мигалу, который считается единственным живым белым горбатым китом.





Мигалу с некоторых языков Коренных народов переводится как «белый парень» (Migaloo - "white fella"), впервые был замечен у берегов в Байрон-Бей в северной части Нового Южного Уэльса в 1991 году.





Но отдел охраны окружающей среды штата Виктория подтвердил, что погибший кит – это молодая самка, а Мигалу был мужского пола.





Дэвид Доннелли из Исследовательского института дельфинов говорит, что состояние кита указывает на то, что он, вероятно, умер в океане.





«Мы предположили, что он умер в море и из-за сильных океанских течений, сильных ветров и волнения на море попал на берег недалеко от Маллакуты. Что касается причины смерти, то ее действительно трудно определить даже при хорошем доступе к туше, поэтому это будет задачей тех, кто будет проводить вскрытие животного, попытаться определить причину смерти».





Дэвид Доннелли говорит, что пока нет доказательств того, что одной из причин смерти кита может быть изменение климата, но крайне важно фиксировать такие события, чтобы отслеживать любые изменения в течение более длительного периода времени.





«Может быть, тогда мы сможем начать строить предположения о том, какие процессы происходят в окружающей среде. Но по большей части популяция горбатых китов на восточном побережье Австралии находится в хорошем состоянии, очень быстро и впечатляюще восстановилась и продолжает расти. Одно животное на пляже не сыграет роли для целой популяции».





Отдаленное расположение пляжа, куда можно добраться только по воде, затрудняет для ученых доступ к туше для полного ее исследования.





Но пока кит остается на берегу, Родни Вайл из отдела охраны окружающей среды предупреждает, что любое прикосновение или взаимодействие с китами, мертвыми или живыми, является нарушением закона.





«В настоящее время мы планируем оставить его на месте и позволить ему разлагаться естественным путем. Это наш предпочтительный подход. Но обычно такие решения зависят от месторасположения тела кита и оценивается, можно ли его оставить для естественного разложения и будет ли это безопасно для людей оставить его там, где он находится. Моя рекомендация такова: так как они решили его оставить на месте и позволить разлагаться естественным путем, есть предупреждения для людей, чтобы они не приближались к киту и не трогали его».





Ожидается, что научная группа отправится собирать образцы туши, длина которой составляет десять метров, а вес - около 22 тысяч килограммов.





Помимо определения причины смерти, они стремятся прояснить, является ли это каким-то другим видом белых китов.





Специалисты уже установили, что на горле туши есть ракушки, которые, похоже, покрывают небелую кожу.





Это подняло вопрос о том, настоящий ли это кит-альбинос.





Специалист по дикой природе доктор Ванесса Пиротта говорит, что почувствовала облегчение от того, что это не Мигалу, которого они не видели два года.





«Ну, любой выброшенный на мель кит, будь то Мигалу или любой другой кит - очень печальное зрелище. Но я и люди во всем мире испытали некоторое облегчение, что это не Мигалу. Но вопрос теперь в том, кто это, и где Мигалу?"





Ванесса Пиротта говорит, что надеется, что Мигалу все еще жив.





«Итак, записи показывают, что он может появиться где угодно. Он может появиться у побережья Австралии или даже у Новой Зеландии. Так что следите за этими территориями, его друга недавно видели тамс. И когда я говорю о друге, я имею в виду кита, который уже несколько раз был замечен вместе с Мигалу».





И какой бы трагичной ни была смерть кита, изучение внутренних систем и характеристик этого гигантского существа даст ученым новый массив знаний, ожидаемых во всем научном мире.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

