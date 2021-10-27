Кто такая Света-Ракета, она же Лана Данилова, она же Светлана Проповедникова?

Svetlana Propovednikova

Source: Photo by Svetlana Propovednikova

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В Инстаграм-аккаунте Светы-Ракеты более 750 тысяч подписчиков, и очень многие русскоязычные австралийцы подписаны на нее или хотя бы слышали о ней. В реальном мире - Светлана Проповедникова, она проповедует в социальных сетях здоровый образ жизни, рассказывает о полезном питании, а также мотивирует своих подписчиков на достижение поставленных целей.

Слушайте в нашем интервью со Светланой:

  • Ник "Света-Ракета" появился еще в России, когда она вперед всех бежала в бухгалтерию за авансом;
  • Как ей пришлось на два года расстаться со своим любимым ради мечты жить в Австралии;
  • Как после иммиграции пришлось начинать все с нуля;
  • Как пришла идея создать онлайн-обучение и помогать девушкам приводить себя в идеальную форму;
  • Что дает ей волонтерская работа в домах престарелых;
  • Кем работает ее муж и как они "отдыхают" вместе;
  • и многом другом.
Svetlana Propovednikova
Source: Photo by Svetlana Propovednikova
Света также рассказала о том, какие главные ошибки люди совершают по отношению к своему телу и духу, а также дала рекомендации, как сохранить здоровье и красоту. 

В своем профиле в
 Instagram
 Света размещает много полезных тренировок и несложных рецептов для похудения. 

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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