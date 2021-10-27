Кто такая Света-Ракета, она же Лана Данилова, она же Светлана Проповедникова?

Слушайте в нашем интервью со Светланой:





Кем работает ее муж и как они "отдыхают" вместе;

Как пришла идея создать онлайн-обучение и помогать девушкам приводить себя в идеальную форму;

Как после иммиграции пришлось начинать все с нуля;

Как ей пришлось на два года расстаться со своим любимым ради мечты жить в Австралии;

Ник "Света-Ракета" появился еще в России, когда она вперед всех бежала в бухгалтерию за авансом;

Source: Photo by Svetlana Propovednikova

Света также рассказала о том, какие главные ошибки люди совершают по отношению к своему телу и духу, а также дала рекомендации, как сохранить здоровье и красоту.