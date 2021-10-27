Кто такая Света-Ракета, она же Лана Данилова, она же Светлана Проповедникова?

Слушайте в нашем интервью со Светланой:
- Ник "Света-Ракета" появился еще в России, когда она вперед всех бежала в бухгалтерию за авансом;
- Как ей пришлось на два года расстаться со своим любимым ради мечты жить в Австралии;
- Как после иммиграции пришлось начинать все с нуля;
- Как пришла идея создать онлайн-обучение и помогать девушкам приводить себя в идеальную форму;
- Что дает ей волонтерская работа в домах престарелых;
- Кем работает ее муж и как они "отдыхают" вместе;
- и многом другом.
Света также рассказала о том, какие главные ошибки люди совершают по отношению к своему телу и духу, а также дала рекомендации, как сохранить здоровье и красоту.
Source: Photo by Svetlana Propovednikova
В своем профиле в Света размещает много полезных тренировок и несложных рецептов для похудения.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .