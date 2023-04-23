Экономический обзор: Почему австралийцы не протестуют против повышения пенсионного возраста?Play08:00Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.92MB) Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Похожие материалыWhy aren't millions of Australians marching in the streets like the French?Экономический обзор: Проблемы у крупных банков США и Швейцарии. Как это отразится на австралийских банках?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПисатель Курт Джонсон: «Уже восемь лет назад было ощущение, что эти исторические идеи вернутся»Программа SBS Russian — эфир от 24.04.2023Новости SBS на русском языке — 24.04.2023Я русский и я против войны. Феликс Гриченко