Третий этап схемы по снижению налогов: зачем он нужен и каковы альтернативы?

Закон был принят в 2019 году при поддержке тогдашней лейбористской оппозиции, несмотря на некоторые оговорки этой партии по поводу снижения налогов, которое должно начаться в 2024–2025 годах.





Правительство Энтони Альбанезе во время избирательной кампании пообещало не предпринимать «никаких изменений» в налоговой политике и теперь столкнется с негативной реакцией, если сокращение будет отложено или изменено.





ТРАНСКРИПТ





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В мае 2018 года премьер-министром был Малкольм Тернбулл, а его казначеем — Скотт Моррисон.





От сегодняшней отличалась не только власть Австралии, но и бюджетная ситуация.





Коалиционное правительство объявило о снижении налогов на сумму около 300 миллиардов долларов в течение 10 лет. Такие меры были направлены на стимулирование экономики и хоть какое-то решение проблемы, называемой 'bracket creep' — ситуации, в которой с ростом зарплаты человек переходит в новую налоговую категорию и платит больше налогов, что не всегда компенсируется ростом зарплаты, особенно в условиях растущей инфляции.





Все это было объявлено на фоне хорошей финансовой ситуации.





Но Даниэль Вуд из Grattan Institute говорит, что с тех пор многое изменилось.





"Этот пакет был принят в период, когда мы ожидали видеть профицит бюджета в течение всего этого десятилетия. Вместо этого мы вышли из рецессии в связи с COVID со значительным уровнем государственного долга и структурным дефицитом бюджета в будущем".





Сокращения налогов на первом и втором этапах схемы принесли пользу всем. Третий этап принесет пользу всем, кто зарабатывает более 45 000 долларов, но особенно, по словам доцента Бена Филлипса из Австралийского национального университета, тем, кто находится на самом верху шкалы заработной платы.





"Если вы получаете, скажем, 200 тысяч долларов в год, ваши налоги снижаются примерно на 9000 долларов в год, в то время как человек со средним доходом от 60 до 70 тысяч будет сохранять триста-четыреста долларов в год".





Люди, которые зарабатывают до 45 000 долларов в год, не увидят изменений в своих ставках подоходного налога.





Но после июля 2024 года те, кто сейчас платят 32,5% и 37% налогов, группы окажутся в одной группе с 30-процентным налогом.





Это будет охватывать всех, кто зарабатывает от 45 000 до 200 000 долларов в год — новый порог для верхней 45-процентной налоговой категории.





Бизнес-группы входят в число тех, кто настаивает на реализации сокращения налогов, предложенного Коалицией. Среди тех, кто призывает отменить пакет, есть зеленые, которые утверждают, что нововведения «усилят неравенство» и увеличат гендерный разрыв в оплате труда.





Многие экономисты, такие как Бен Филлипс из Австралийского национального университета, называют новые экономические обстоятельства убедительным доводом.





"Я не думаю, что им следует продолжать эту политику. Я думаю, что 18 миллиардов долларов сыграют большую роль в поргнозируемом дефиците в будущем. Мы знаем, что у нас есть другие расходы - сектор ухода за людьми с инвалидностью (NDIS), уход за пожилыми людьми. Другие области, которые требуют большего финансирования. Пособие для ищущих работу очень низкое, и многие считают, что оно должно быть выше".





По данным парламентского Бюджетного управления, третий этап обойдется правительству в 17,7 млрд долларов за первый полный год.





К 2033 году упущенная выгода вырастет до 36,9 млрд долларов.





Общая потеря доходов бюджета составит 243,5 миллиарда долларов.





Многие ведущие экономисты выразили разочарование по поводу того, что Австралия полагается на подоходный налог для государственных доходов — по одной из самых высоких ставок в ОЭСР.





Профессор Роберт Брюниг [[broo-nig]] из Школы государственной политики Кроуфорда в Австарлийс ком национальном университете говорит, что постоянно звучат призывы к расширению и углублению налоговой базы.





"Мы могли бы подумать о повышении ставки налога на товары и услуги до 12,5 или 15 процентов - возможно, в сочетании с третьим этапом снижения налогов. Я действительно думаю, что переход от госпошлины stamp duty к земельному налогу возможен с политической точки зрения".



