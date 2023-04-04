Почему ежик прячет лапки в пледик на фото, созданном искусственным интеллектом?

Ирина в последнее время радует своих подписчиков в социальных сетях картинами, созданными с помощью искусственного интеллекта.



Photo credit: Irina Ivanova

ChatGPT - что это чат-бот, который умеет грамотно отвечать текстом на самые разные вопросы, собирать информацию, писать посты в соцсетях любого объема, дипломы и даже писать коды. Создан он был лабораторией искусственного интеллекта OpenAI, которая также основала и DALL-E — нейросеть, создающую изображения. На ее основе было создано множество программ, генерирующих изображения из текста.