Почему ежик прячет лапки в пледик на фото, созданном искусственным интеллектом?

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Photo credit: Irina Ivanova

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Интервью с Ириной Ивановой из Мельбурна о возможностях искусственного интеллекта и создании изображений с помощью нейросетей.

Ирина в последнее время радует своих подписчиков в социальных сетях картинами, созданными с помощью искусственного интеллекта.
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Photo credit: Irina Ivanova
ChatGPT - что это чат-бот, который умеет грамотно отвечать текстом на самые разные вопросы, собирать информацию, писать посты в соцсетях любого объема, дипломы и даже писать коды. Создан он был лабораторией искусственного интеллекта OpenAI, которая также основала и DALL-E — нейросеть, создающую изображения. На ее основе было создано множество программ, генерирующих изображения из текста.


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