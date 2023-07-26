Помогут ли согласованные на национальном уровне законы о согласии на секс предотвращать сексуальные преступления?

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Правозащитники и представители женских организаций заявили в ходе Сенатского расследования по анализу австралийского законодательства в части согласия на секс, что законы необходимо согласовать по всей стране.



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В ходе трехдневных парламентских слушаний рассматриваются различные определения согласия в разных австралийских юрисдикциях и то, как система правосудия влияет на жертв сексуального насилия.





Основатель и генеральный директор организации Teach Us Consent (Научите нас, что такое согласие) Шанел Контос сообщила комиссии, что то, что законы о согласии и сексуальном насилии не одинаковы на национальном уровне, может сбивать с толку.





«Мне всегда казалось очень странным, что у нас разные законы в разных юрисдикциях по всей Австралии, потому что люди путешествуют, люди ходят на вечеринки, отмечают выпускные— все эти разные события. И я заметила это, когда Teach Us Consent проводила кампанию по криминализации "stealthing" (снятие презерватива без согласия), которая охватывала всю Австралию, и у нас были показания от молодой женщины, которая рассказала, что она столкнулась со случаем "stealthing" в штате, где это не считалось криминальным действием, а сама она была из Виктории, где это считалось преступлением, и она была растеряна, когда гуглила это, почему такое несоответствие имеет место».





Законы о согласии на секс в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории, Тасмании и ACT подразумевают понятие активного утвердительного согласия.





Это означает, что человек не считается давшим согласие на сексуальное взаимодействие, если он не сказал или сделал что-либо, указывающее на то, что согласие было дано.





Западная Австралия, Южная Австралия и Северная территория не приняли концепции утвердительного согласия.





Stealthing, форма сексуального насилия, когда человек снимает презерватив во время секса без ведома и согласия другого человека, является незаконным только в Новом Южном Уэльсе, Виктории, ACT, Южной Австралии и Тасмании.





Даже законный возраст согласия варьируется в зависимости от штата и территории.





Но правозащитники и представители организаций также подчеркивают, что просто гармонизация законов не будет единственным решением для прекращения сексуальных посягательств и изнасилований и для изменения общей культуры - рассматривать такое поведение как допустимое.





Они говорят, что школы и университеты должны обеспечить лучшее образование в области полового воспитания и концепции согласия, организуя последовательные и всесторонние программы для учащихся и педагогов.





По словам Шанел Контос, учителя должны быть должным образом подготовлены к тому, чтобы проводить обучение по вопросам полового воспитания и согласия в соответствии с возрастом, и она была близка к завершению этой политики с предыдущим правительством.





«Простая и понятная политика, которую мы почти, почти протолкнули с правительством Моррисона, но потом была смена правительства, и о ней просто забыли, но, помимо национальной учебной программы для школьников, на самом деле есть начальная учебная программа для учителей, которая регламентирует, что будущие преподаватели в университете должны изучить, чтобы получить квалификацию учителя в Австралии. И включение обучения уважительным отношениям или того, как бороться с раскрытием информации о сексуальном насилии, или как гарантировать, что, как минимум, мы будем предотвращать травмирующее поведение посредством обучения, через поведенческую терапию, и это изменит правила игры».





Анжелик Вон, генеральный директор и соучредитель Consent Labs, организации, которая предоставляет программы согласия школам и университетам, говорит, что разрыв между обучением согласию, проводимым в государственных и частных школах, огромен.





«Есть абсолютное несоответствие между разными учебными заведениями с точки зрения доступных им ресурсов. Когда я рассматриваю независимые школы, с которыми мы работаем, по сравнению с государственными школами, с которыми мы тоже работаем по всей Австралии, независимые школы, безусловно, намного ближе к внедрению передового опыта в этом обучении, чем государственные школы».





Головная рганизация ВУЗов Universities Australia недавно отказались от кампании за уважительные отношения, направленной на студентов, потому что некоторые проректоры возражали против ее слишком откровенного характера.





Сенатор от партии Зеленые Ларисса Вотерс, которая входит в состав комитета, раскритиковала это решение, заявив, что университеты должны обучать студентов согласию или возвращать финансирование, предоставленное им федеральным правительством для этих тренингов.





«Хорошо, секс существует, и мы можем либо информировать молодых людей о том, как делать это безопасным, уважительным, здоровым и приятным способом. Или мы можем оставить их учиться границам из жестокого женоненавистнического порно. Поэтому я думаю, что университетским сотрудникам пора догнать этот век и понять, что молодые люди заслуживают грамотного полового воспитания, и что, если вы не информируете людей, у них больше шансов получить негативный сексуальный опыт».





Различные организации также призвали к увеличению финансирования работы, которую они проводят, чтобы справиться с растущим числом сообщений о сексуальных домогательствах и насилии, которые происходят не только лично, но и в онлайн пространстве.





Главный исполнительный директор по исследованиям и защите от изнасилований и сексуальных посягательств, Dr Rachael Burgin также говорит, что отношение присяжных и юристов к жертвам изнасилований и сексуальных посягательств должно быть изменено, возможно, с помощью специализированных судов, которые занимались бы только этими делами.





«Я знаю, что идет много разговоров об избавлении от присяжных. Я не думаю, что это решит проблему. Мы видели в некоторых громких делах о сексуальных домогательствах — я не буду их называть, — но у судей одинаково скудные взгляды, равно как и проблемные взгляды, основанные на современной морали, когда они принимают решения о том, дал ли кто-то согласие, и имел ли человек четкое обоснованное понимание, что другой человек дал согласие. Так что избавление от присяжных — это не выход, но я думаю, нам нужно подумать о том, как бы выглядел специализированный суд, хорошо разбирающийся в подобных травмах».



