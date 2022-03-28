Успокоит ли федеральный бюджет волнения по поводу роста ежедневных расходов?

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С ростом стоимости жизни становится все труднее выделять бюджет на предметы первой необходимости.





Многими покупателями болезненно воспринимаются новые цены как в продуктовых магазинах, так и на бензозаправках.





Покупателями – такими как житель юго-западного региона Queanbeyan в Новом Южном Уэльсе, Эдвард Мапива.





«Это будет непросто для многих людей в этих местах. Правительство должно посмотреть на их расходы и попытаться дать им немного больше денег — я просто вижу, как богатые становятся богаче, а бедные беднеют».





Пенсионерка Салли Стегвелл также пересматривает свой бюджет из-за роста цен.





«Поход в супермаркет обошелся мне на 50 долларов дороже, чем обычно, что не очень приятно, когда ты на пенсии. Я не знаю, что с этим можно поделать — только смириться».





Таковы волнения общественности, которые казначей Джош Фрайденберг попытается успокоить вечером вторника.





Это будет уже его четвертый раз, когда он сводит главные расходы и доходы страны, в этом году еще и на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией.





" То, что мы видим с этим бюджетом, — это существенное улучшение чистой прибыли в результате сильной экономики — это фискальный дивиденд сильной экономики".





По оценкам ключевых специалистов по прогнозированию экономики в Deloitte Access Economics по текущим показателям - дефицит сократится до 69 миллиардов долларов.





Это на 30 миллиардов долларов лучше, чем предрождественские прогнозы казначейства.





И эта сумма значительно уменьшилась по сравнению с пиком, вызванным COVID-19 в начале прошлого года.





Но экономист Deloitte Крис Ричардсон говорит, что, несмотря на эти хорошие новости, бюджет по-прежнему имеет немало проблем.





«Бюджет — это социальный договор — мы начисляем налоги работникам — мы начисляем налоги бизнесу — мы тратим его на молодежь, на пожилых, больных, бедных и оборону — сделать это правильно невероятно важно и делать это правильно было невероятно сложно во время COVID ».





Инфляция в прошлом году составила 3,5 процента, что может показаться немного.





Но заработная плата выросла всего на 2,3 процента.





Исполнительный директор Австралийского совета социальных служб доктор Кассандра Голди говорит, что люди ощущают последствия.





«Нет никаких сомнений в том, что для людей с низким доходом стоимость жизни стала разрушительной — вполне очевидно, что мы не можем позволить этому продолжаться, иначе мы увидим, что все больше и больше людей не смогут заплатить за еду, оплачивать главные жизненные потребности и некотоые люди могут остаться без крыши над головой»





Казначей пообещал некоторое облегчение.





В комплекс мер входят разовые выплаты лицам с низким и средним доходом.





Рост цен на нефть после вторжения российских войск в Украину — еще одна насущная проблема, которая заставляет правительство рассматривать прямые контрмеры.





Электрик Аллан Джонс среди тех, кто уже начал ощущать последствия роста цен на энергоресурсы.





«Я много езжу по работе, поэтому мои доходы сильно затронуты — цены на все растут, а моя заработная плата — нет. Даже если это будет небольшая помощь, это облегчит жизнь каждому, не так ли».





Правительство также пытается стабилизировать дебет почти в 1 триллион долларов.





Искушение начать предвыборный блиц раздачи денег на фоне отставания по результатам предварительных опросов общественного мнения - было встречено предупреждениями со стороны экономистов, таких как Крис Ричардсон, о необходимости действовать ответственно.





«Пока утечки информации не дают предположить, что на этот раз они будут такими большими, но есть реальная вероятность того, что вы увидите много всего, направленного на различные розничные программы и на тех, кто пока не определился с голосом».





Траты на оборону и социальные нужды, такие как здравоохранение, уход за престарелыми и инвалидами, увеличивают расходы.





Габриэла Д'Суза из Комитета экономического развития Австралии говорит, что основной задачей бюджета будет баланс между краткосрочными и долгосрочными приоритетами.





«Люди хотят почувствовать снижение этого давления из-за роста стоимости жизни, но в долгосрочной перспективе нам действительно нужна динамичная инновационная экономика, и нам нужно должное обсуждение политических реформ».





Как только правительство раскроет свои карты, лейбористы ответят своим вариантом бюджета.





И это откроет экономические дебаты, которые продлятся до майских выборов.











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