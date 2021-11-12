Школа русского языка в Воллонгонге. "У нас нет большой дистанции между учителями и родителями"

Wollongong Russian Language School

Wollongong Russian Language School Source: Supplied by Aleksandra Kadak

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Русский язык в Австралии преподают не только в крупных городах, но и в регионах, например, в Воллонгонге. Учительница младшего класса Wollongong Russian Language School Александра Кадак рассказывает о школе, поддержке общины и новых задачах, которые поставила перед ней работа с детьми-билингвами.

В Школе русского языка Воллонгонга занимаются дети от 2 лет до старших классов. Школа не только проводит занятия для детей, но и устраивает пикники, спектакли и круглые столы, объединяя русскоязычное сообщество Воллонгонга, а во времена пандемии еще и предоставляет соотечественникам информацию о здоровье на родном языке.
Aleksandra Kadak
Aleksandra Kadak Source: Supplied by Aleksandra Kadak
Гостья подкаста - Александра Кадак. Она 10 лет работала учителем младших классов в Москве, а после переезда в Австралию начала преподавать в субботней школе.

Александра признается, что поначалу ей было непросто адаптироваться, ведь работа детьми-билингвами ставит перед педагогом новые задачи. К примеру, Александра помогает детям улучшить произношение русских звуков. 

Подробнее о школе и работе Александры, а также о круглом столе, который школа организует 18 ноября, слушайте в плеере наверху страницы.
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