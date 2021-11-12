Школа русского языка в Воллонгонге. "У нас нет большой дистанции между учителями и родителями"

В Школе русского языка Воллонгонга занимаются дети от 2 лет до старших классов. Школа не только проводит занятия для детей, но и устраивает пикники, спектакли и круглые столы, объединяя русскоязычное сообщество Воллонгонга, а во времена пандемии еще и предоставляет соотечественникам информацию о здоровье на родном языке. Aleksandra Kadak Source: Supplied by Aleksandra Kadak Гостья подкаста - Александра Кадак . Она 10 лет работала учителем младших классов в Москве, а после переезда в Австралию начала преподавать в субботней школе.





Александра признается, что поначалу ей было непросто адаптироваться, ведь работа детьми-билингвами ставит перед педагогом новые задачи. К примеру, Александра помогает детям улучшить произношение русских звуков.





Подробнее о школе и работе Александры, а также о круглом столе, который школа организует 18 ноября, слушайте в плеере наверху страницы.

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