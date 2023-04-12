Чемпионат мира по шахматам: доска, часы, а где игроки?

Chess

Source: Pixabay / Pixabay/ Pitsch

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В Астане сейчас проходит Чемпионат мира по шахматам, и о самых интересных моментах вам, как всегда, расскажет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, президент Шахматной ассоциации Виктории.

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