Чемпионат мира по шахматам: доска, часы, а где игроки?Play10:40 Source: Pixabay / Pixabay/ PitschGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.77MB) В Астане сейчас проходит Чемпионат мира по шахматам, и о самых интересных моментах вам, как всегда, расскажет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, президент Шахматной ассоциации Виктории.READ MOREВысокие гости из ФИДЕ посетили Мельбурн и провели мастер-классы для девочекСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 13.04.2023Новости SBS на русском языке — 13.04.2023Русский православный мужской хор Австралии готовит большой Пасхальный концерт в Sydney Town HallНовости SBS на русском языке — 12.04.2023