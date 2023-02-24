Год войны в Украине. Митинг русских против войны в Сиднее

Credit: SBS Russian Сегодня, в 11:00 утра люди вышли на Martin Place в Сиднее, чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла развязанная Россией война, говорили о ее невосполнимых потерях и требовали немедленного прекращения войны.





Credit: SBS Russian "Нам горько и больно видеть, во что превратилась Россия, где сотни тысяч мужчин покорно вошли в ряды мобилизованных, где заработать на войне - единственная возможность выжить, где мораль и любовь к ближнему безвозвратно утеряны, - говорят организаторы митинга - активисты Svoboda Alliance.





Galina Seredina, secretary of Svoboda Alliance NSW Credit: SBS Russian На акции работал свободный микрофон и все желающие могли выступить и поделиться своими мыслями по поводу этой войны. Поддержать русских, выступающих против войны, пришли и украинцы.





Credit: SBS Russian На митинге звучали призывы о создании международного военного трибунала для суда над всеми уже установленными военными преступниками и теми, кто будет установлен в будущем.





Credit: SBS Russian " Мы требуем высылки из Австралии российских дипломатов - представителей террористического режима Путина, оправдывающих войну, причастных к разжиганию, пропаганде войны и продвигающих другие нарративы преступного путинского режима, - заявил Иван Павленко, один из организаторов митинга и представитель Svoboda Alliance NSW.



Credit: SBS Russian Среди участников митинга были и дети. Они робко держали антивоенные плакаты и с удовольствием позировали всем фотографам и журналистам.

