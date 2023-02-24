Год войны в Украине. Митинг русских против войны в Сиднее

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Credit: SBS Russian

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24 февраля 2023, в годовщину с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в центре Сиднея прошел митинг русских против войны в Украине. В нем, по подсчетам организаторов, приняли участие более 200 человек.

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Credit: SBS Russian
Сегодня, в 11:00 утра люди вышли на Martin Place в Сиднее, чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла развязанная Россией война, говорили о ее невосполнимых потерях и требовали немедленного прекращения войны.

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Credit: SBS Russian
"Нам горько и больно видеть, во что превратилась Россия, где сотни тысяч мужчин покорно вошли в ряды мобилизованных, где заработать на войне - единственная возможность выжить, где мораль и любовь к ближнему безвозвратно утеряны, - говорят организаторы митинга - активисты Svoboda Alliance.

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Galina Seredina, secretary of Svoboda Alliance NSW Credit: SBS Russian
На акции работал свободный микрофон и все желающие могли выступить и поделиться своими мыслями по поводу этой войны. Поддержать русских, выступающих против войны, пришли и украинцы.

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Credit: SBS Russian
На митинге звучали призывы о создании международного военного трибунала для суда над всеми уже установленными военными преступниками и теми, кто будет установлен в будущем.

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Credit: SBS Russian
" Мы требуем высылки из Австралии российских дипломатов - представителей террористического режима Путина, оправдывающих войну, причастных к разжиганию, пропаганде войны и продвигающих другие нарративы преступного путинского режима, - заявил Иван Павленко, один из организаторов митинга и представитель Svoboda Alliance NSW.
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Credit: SBS Russian
Среди участников митинга были и дети. Они робко держали антивоенные плакаты и с удовольствием позировали всем фотографам и журналистам.
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Credit: SBS Russian
Организаторы отметили, что учитывая запросы комьюнити, они продолжат и в будущем заниматься организацией антивоенных митингов в Австралии.

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