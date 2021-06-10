Желтые сапоги и голова Ленина: австралийская художница Лариса Козлова о своей поездке по Сибири

“В семье всегда ощущалась эта травма”

Лариса Козлова [ Laresa Kosloff на английском ] не говорит по-русски, как и не говорил ее отец. Только ее дедушка Константин Козлов, которого увезли из России ребенком, знал русский язык, но практически не использовал его после приезда в Австралию. Лариса рассказывает, что ему очень сложно было влиться в местное сообщество, особенно после переезда из Сиднея в Мельбурн.





“Мой дедушка хотел быть своим, австралийцем. Я думаю, что ему было непросто, так как в Сиднее хотя бы было много русских иммигрантов, которые работали водителями трамваев и автобусов, а еще был Русский клуб. В Мельбурне же, как я понимаю, он ощущал себя в изоляции, будучи единственным иностранцем на всей улице. Он очень старался стать своим и оставить прошлое позади”. Laresa's great grandfather with his wife and two daughters standing behind him Source: Photo credit: Laresa Kosloff Константин Козлов родился в 1909 году в Чите, в семье он был младшим ребенком с шестью братьями и двумя сестрами. Его отец Иван Козлов сначала работал на железной дороге, а потом отправился на поиски золота.





“Он нашел золото, - рассказывает Лариса - и стал богатым человеком. В Чите он открыл приют для девочек, какое-то время был даже мэром городка, а в их доме проходили музыкальные вечера, на одном из которых, к примеру, играл сам Рахманинов”.





“В 1917 году, как он рассказывал моему папе, они со школьным приятелем видели тела убитых красных и белых солдат”, - добавляет Лариса. Grandfather's home in Chita Source: Photo credit: Laresa Kosloff Именно приют для девочек, по словам Ларисы, и спас им жизнь: его отнесли к благотворительной организации, поэтому его основателям дали 24 часа на то, чтобы покинуть Россию. Семья в спешке, бросив все, выехала в Китай - это был конец 1919 года и дедушке Ларисы было 11 лет.





Из Китая Козловы отправились в Японию, где тоже не обошлось без экстраординарных событий. В 1923 году, когда семья как раз находилась в стране, в Японии произошло Великое землетрясение Канто, принесшее за собой огненный смерч. Дедушка рассказывал, что ему пришлось прыгнуть в залив, спасаясь от огня.

Это огромная трагедия, когда всю твою привилегированную жизнь выкорчевали с корнем. И очень многие люди испытали подобную трагедию в то время.

“В нашей семье так или иначе всегда ощущалась эта травма, - говорит Лариса. - Этот побег из России был для них очень тяжелым в эмоциональном плане путешествием. Например, я знаю, что брат прадеда скончался в пути, и они вынуждены были оставить его тело там. Это огромная трагедия, когда всю твою привилегированную жизнь выкорчевали с корнем. И очень многие люди испытали подобную трагедию в то время”.

“Не беспокойтесь, в Читу вам точно не надо”

Несколько лет назад Лариса подала заявку на грант для художников - премию Джейн Скалли. Участникам предлагалось описать свою мечту - что бы они сделали, если бы выиграли приз в 15 тысяч долларов. Лариса написала, что отправилась бы в путешествие по России и посетила город своих предков - Читу, а по пути попыталась бы погрузиться в себя, помечтать и использовать новые впечатления, новое пространство, чтобы создать арт-объекты.





“К моему огромному удивлению, я выиграла. И теперь нужно было осуществить этот проект. Я провела очень тщательную подготовку, чтобы разработать подробный план: какие поезда мне нужны, на каких станциях я смогу выйти, где можно переночевать”.





“Я прилетела в Санкт-Петербург, затем в Москву, а потом 6 недель путешествовала на поезде, останавливаясь в Суздале, Коломенском, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Листвянке, посетила остров Ольхон на Байкале, Иркутск, Улан-Удэ, и, конечно, Читу”. In the kitchen in Kolomenskoye while traveling in Russia Source: Photo credit: Laresa Kosloff Лариса вспоминает, что когда она изучала справочник туриста, то напротив Читы стояла такая пометка: “Не беспокойтесь, в Читу вам точно не надо”. И хотя она признает, что этот маленький город в Забайкалье трудно отнести к притягательному туристическому направлению, все же она не согласна с такой оценкой.

Подкаст на русском здесь: Австралийская художница Лариса Козлова о своей связи с далеким сибирским городом Читой (подкаст)

“Я чувствовала очень сильное притяжение к этому городу. Я помню прекрасное здание вокзала, большой мост через железнодорожные пути. Помню рынок прямо на улице, а еще совершенно изумительный музей, где было много интересных работ на тему Революции. И хотя я ни с кем не могла поговорить, так как не встретила ни одного говорящего по-английски человека, я чувствовала странную связь с этим местом”. Railway station in Chita Source: Photo credit: Laresa Kosloff “То, что я ни с кем не общалась, способствовало более глубокому погружению в себя. Я бродила по улицам, рассматривала дома, заходила в музеи и думала о том, какой жизнь была здесь раньше".

Время стирает все смыслы, и какой бы важной и непоколебимой не казалась идеология, время все равно победит.

"Огромное впечатление произвел на меня памятник на площади Революции. Я сняла там видео для одного из своих арт-проектов, пытаясь передать, что он значил тогда и что значит теперь, когда все эти люди просто идут мимо, дети играют рядом. Время стирает все смыслы, и какой бы важной и непоколебимой не казалась идеология, время все равно победит. Было так странно видеть этот монумент, окруженный сорняками”.

“Русский проект”

Отправляясь в путешествие, Лариса взяла с собой письмо, которое ее отец написал перед смертью. Ей казалось важным и символичным перечитать его именно в Чите.





“Папы не стало в 2003 году, а письмо мы нашли через пару дней после его смерти. Это было очень личное письмо нам, его родным. И я взяла его с собой в поездку, потому что это путешествие было поиском себя, как будто я должна была как-то завершить эту историю”.





Но творческая составляющая Ларисы, конечно же, проявилась и в этой поездке. Помимо видео памятника, она также создала фото-проект по следам своего путешествия. Он так и называется “Русский проект” ( the Russian project ) и включает в себя серию снимков с обувью.





“Я обратила внимание, что в России очень много обувных магазинов. И русские женщины, как мне показалось, очень любят красивую обувь, я видела столько интересных дизайнов! И в каждом городе, где я останавливалась, я покупала какую-то необычную или очень красивую пару обуви, выбирала место, фотографировала обувь там и оставляла, чтобы кто-то потом пришел и забрал ее”. ‘Boots’ by Laresa Kosloff, 2011 (in Ulan-Ude) Source: Photo credit: Laresa Kosloff “К примеру, в Улан-Удэ я оставила пару ярких желтых сапог возле памятника - гигантской головы Ленина. Это фото как будто создает оптическую иллюзию - с одной стороны, Ленин выглядит маленьким на фоне этих ярких сапог, а с другой стороны, они могут означать его яркую индивидуальность, непохожую ни на кого другого. Для меня это - размышление о разных идеологиях в России, когда частная собственность была уничтожена, когда коммунизм потом сменился чем-то близким к капитализму. Это был мой способ понять эстетику России и соотнести ее с конкретными местами”.





Надо отметить, что это не самый необычный арт-проект Ларисы Козловой. Например, однажды она путешествовала по Венеции с гипсом на ноге, прося разных людей оставить на нем подписи. Целью этого действа, по словам художницы, было соединение искусства и реальной жизни, когда творец не рождает свой шедевр, закрывшись в мастерской, а вовлекает в творческий процесс разных людей, при этом конечный результат трудно предугадать.

“Россия - невероятная страна, но сколько там травмы”

Лариса говорит, что хотела стать художницей с 13 лет, когда начала задумываться о смысле существования и задаваться разными философскими вопросами, ответы на которые не всегда удавалось найти в реальной жизни. И здесь ей пришло на помощь творчество, которое давало неограниченные возможности для поиска смыслов и самовыражения.





Сейчас она активно участвует в разных общественно важных инициативах, включая движение по борьбе с изменением климата. Кроме того, внимательно следит за политикой в мире, не исключая и политическую ситуацию в России.

“Россия - такая невероятная страна, но сколько же там травмы! - говорит она. - Это продолжается десятилетие за десятилетием. Я очень надеюсь, что Россия все же придет к демократии в будущем".





"Я очень переживаю, когда смотрю на текущие события в России. Поражает смелость людей, выходящих на протесты, потому что они ведь многим рискуют. Люди, подобные Навальному и другим, ведь действительно рискуют жизнями ради демократии. Я очень надеюсь, что никто больше не пострадает, и люди добьются того, к чему они стремятся”.





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