«За» и «Против» Голоса Коренных народов: Что говорят общины мигрантов в Австралии

Более 100 организаций мигрантов и культурных сообществ в Австралии выразили свою поддержку «Голоса» Коренных народов, вопрос по которому вынесен на предстоящий референдум.





Организации опубликовали совместную резолюцию, в которой выражают свою поддержку «Голоса» Коренных народов в Парламенте и призывают всех австралийцев работать вместе, чтобы обеспечить успех референдума.





Одна из организаторов совместной резолюции — адвокат по конституционному праву доктор Ширин Моррис. Доктор Моррис работает в Лаборатории радикальных реформ юридического факультета Университета Маккуори.





Доктор Моррис говорит, что опросы показывают — те, у кого дома семья говорит не на английском, а втором языке, с большей вероятностью поддержат референдум.





Она добавляет — среди мигрантов первого или второго поколений видна значительная поддержка кампании «Да».



Это наш шанс отдать долг Коренным народам Австралии, которые так много пожертвовали на протяжении всей истории этой страны. доктор Ширин Моррис, адвокат по конституционному праву

«Я думаю, именно поэтому многие мигранты испытывают глубокое чувство сопереживания бедственному положению коренных народов».





Дайана Лин — директор по вопросам работы с общиной в Китайском общественном совете Австралии.





Она говорит, что референдум о «Голосе» дает возможность объединиться разным сообществам мигрантов в Австралии.





«Давайте все будем солидарны с Коренными народами. Давайте прислушаемся к их призыву, поддержим голос Коренных народов в парламенте и будем работать вместе со всем сообществом, чтобы построить гармоничную и процветающую страну для всех».





Она говорит, что референдум о «Голосе» знаменует собой важный шаг на пути к устранению исторической несправедливости, с которой столкнулись Коренные народы Австралии.





«Мы, китайцы, живущие в Австралии, чувствуем себя в привилегированном положении и благодарны за право называть Австралию своим домом. Перед нами, австралийцами, сейчас редкая возможность исправить эту историческую несправедливость и залечить раны и боль нашей страны».





Доктор Сунил Вьяс — президент Объединенной ассоциации индИйцев. Он говорит, что Австралия была мировым лидером в области социального прогресса и что этот референдум дает Австралии шанс вернуться на эту позицию.





«Будучи первопроходцами в этом отношении, мы должны поддерживать эту традицию. Я считаю, в последние годы мы фактически потеряли часть пути в этом отношении. Сравним Австралию с Новой Зеландией — как они относятся к своим коренным народам».



Это прекрасная возможность для нации собраться вместе — все культуры, все люди, родившиеся здесь и родившиеся за пределами Австралии, молодые и пожилые, новые мигранты и мигранты предыдущих лет. доктор Сунил Вьяс, президент Объединенной ассоциации индийцев

«Давайте все вместе соберемся и действительно сделаем позитивный шаг в будущее. Давайте, все вместе, всей нацией, будем знаменосцами будущего в вопросах социальной справедливости».





Но другие сообщества мигрантов выступают против «Голоса».





Джамал Дауд основал группу «Мультикультурные сообщества против Голоса».





Он поддерживает конституционное признание коренных народов, но говорит, что «Голос» должен быть законодательно закрепленным органом, а не закрепленным в конституции.





Он считает, что «Голос» мог бы превзойти каждое решение правительства, если бы оно было добавлено в Конституцию. Хотя премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и лидеры коренных народов говорят, что это не так.





«Закрепить Голос в конституции — значит внести постоянное изменение в Конституцию, и это может быть использовано правительством в будущем для обоснования определенных решений. Сейчас у нас лейбористское правительство, но в будущем мы не знаем, что будет. Скажем, к власти вернется либеральная партия, и, может, правительство коалиции или либеральной партии использует Голос, чтобы закрыть наши границы. Они не пустят мигрантов или беженцев под предлогом Голоса. Скажут, что Голос посоветовал нам сделать это или Голос дал рекомендации.Так что, это изменение в Конституции может открытые вещи для злоупотреблений со стороны правительства».





Джамал Дауд добавляет, что если «Голос» будет успешным, другие группы этнических меньшинств также обратятся за созданием консультативного органа.





«Если “Голос” станет успешным, тогда лично я выступаю за «Голос» для неанглоговорящих людей. Потому что мы, мигранты, сталкиваемся с бОльшим количеством препятствий, чем другие австралийцы. Тогда он будет открыт для всех видов расового разделения в общества. Нам нужно работать вместе».





Такой же точки зрения придерживается и австралиец китайского происхождения Стив Хоу.





Он говорит, что хотя конституционное признание необходимо для Коренных народов и жителей островов Торресова пролива, закрепление Голоса в парламенте еще больше разделит общество.





«Я не хочу превращать “Голос” в расовую проблему, но в основном это потому, что мы говорим об одной конкретной расе, первых нациях, которые имеют определенные привилегии или определенное, знаете ли, признание за пределами Китайской общины. Мы все приезжаем в Австралию, чтобы действительно избежать такой дискриминации или, в худшем случае, расизма, с которым нам приходилось мириться ежедневно».





Майкл Мэнселл из Тасмании — представитель Коренных народов, адвокат и активист. Он выступает против Голоса.





Он говорит, что «Голос» не дает реальных возможностей, потому что не может предоставлять услуги, не может издавать законы, не предоставляет финансовую или иную материальную поддержку.





Но доктор Ширин Моррис объясняет, что Майкл Мэнселл — выступает против, потому что «Голос» недостаточно радикален, по его мнению.





Доктор Морис признает, что это скромная, но глубокая реформа.



Для людей более левых взглядов, это недостаточно радикально, потому что это очень скромное конституционное предложение. доктор Ширин Моррис, адвокат по конституционному праву

«Действитльно, это не серебряная пуля, это не позволит полностью перевернуть отношения между коренными австралийцами и австралийским правительством. Но это важная базовая реформа этих отношений».





Представитель Федеральной оппозиции по делам коренных народов Хасинта Прайс — сама относится к числу коренных народов Австралии. Она выступает против «Голоса», так как, по ее мнению, неясны детали предложения.





«Почему австралийский народ должен верить в троянского коня? Почему австралийский народ хочет подписать пустой чек? Мы имеем дело не только с жизнями наших самых маргинализированных коренных австралийцев, но мы имеем дело с жизнями всех австралийцев».





Чтобы референдум о «Голосе» прошел успешно, он должен быть одобрен большинством избирателей в большинстве штатов.





История показывает, что в отсутствие двухпартийной поддержки предложения о проведении референдума они обычно терпят неудачу.





Поскольку лидер оппозиции Питер Даттон выступает против «Голоса», перед кампанией «Да» стоит сложная задача.





Тем не менее, доктор Ширин Моррис говорит, что она настроена оптимистично.





«Есть сигналы двухпартийной поддержки. Идея конституционно гарантированного консультативного органа была разработана лидерами коренных народов в сотрудничестве с конституционными консерваторами, в том числе депутатом от либералов Джулианом Лизером, который недавно выступил в парламенте с изложением аргументов консерваторов. Это был очень вдохновляющий, консервативный аргумент в пользу конституционно гарантированного голоса коренных народов. Есть несколько других федеральных депутатов-либералов, которые говорят, что они будут выступать за “Голос”».



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