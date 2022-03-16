Зеленский выступил с речью в Конгрессе США

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks to the U.S. Congress by video to plead for support as his country is besieged by Russian forces, at the Capitol in Washington, Wednesday, March 16, 2022.

Source: AAP Image/J. Scott Applewhite/Pool/Sipa USA

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