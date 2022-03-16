Зеленский выступил с речью в Конгрессе США

Зеленский выступил с речью в Конгрессе СШАPlay04:49 Source: AAP Image/J. Scott Applewhite/Pool/Sipa USAGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.76MB) Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США по видеосвязи и снова призвал ввести бесполетную зону над Украиной.READ MOREСША выделят Украине дополнительно 800 млн долларов помощи в сфере безопасностиСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод