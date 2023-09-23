Зеленский в Вашингтоне и Оттаве. Союзники объявили о военной помощи и новых санкциях

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy standing next to US President Joe Biden in the White House.

President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House. Source: AP / Evan Vucci

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи в Вашингтоне и в Оттаве. После встречи Канада объявила о новых санкциях против российских физических и юридических лиц.

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