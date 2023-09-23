Зеленский в Вашингтоне и Оттаве. Союзники объявили о военной помощи и новых санкциях

Зеленский в Вашингтоне и Оттаве. Союзники объявили о военной помощи и новых санкцияхPlay03:49President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House. Source: AP / Evan VucciGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.94MB) Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи в Вашингтоне и в Оттаве. После встречи Канада объявила о новых санкциях против российских физических и юридических лиц.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesСоздатели школы Thinklum: «Возможно, наши ученики станут изобретателями и придумают что-то на Марсе»Новости SBS на русском языке — 22.09.2023Опрос о предстоящем Референдуме: Как будут голосовать представители русскоязычной общиныПрограмма SBS Russian — эфир от 21.09.2023