Како се договорити око родитељства после развода?

Key Points Према аустралском породичном закону интереси детета су најважнији

Већина родитеља постигне неформални родитељски аранжман

Када родитељи нису у могућности да се сложе, могу присуствовати медијацији

Породични суд је увек последња опција, али су доступни ресурси који ће вас водити кроз процес

Породични законски акт се примењује подједнако на људе који су у браку, де факто или су истополни родитељи, оли старатељи, као што су то баке и деке.





Он обезбеђује да деца имају парво да одржавају односе са оба родитеља без претпоставки о полу или родитељским улогама унутар породице.





Тако да након раздвајања родитеља, ниједан родитељ нема аутоматско парво на старатељство детета или да доноси одлуке у име другог родитеља.





Бернадет Грандинети је вршилац дужности менаџера програма при викторијској организацији за правну помоћ,Victoria Legal Aid.





Она објашњава како се родитељске одговорности законски деле.





Према породичном законском акту, постоји предпоставка заједничке подељене родитељске одговорности. То је почетна тачка разматрања родитељске одговорности. Када се доносе важне дугорочне одлуке о деци родитељска одговорност је подједнака. Bernadette Grandinetti, Acting Program Manager, Victoria Legal Aid

Међутим, важно је напоменути да само судови могу да спрече родитеља да виђа децу као што је то у случају насиља у породици.





Једнака родитељска одговорност значи да оба родитеља морају финансијски да подржавају дете. Али не значи да дете мора исто времена да проведе са оба родитеља.





Заједно, родитељи требају да одреде који је аранжман најприкладнији, објашњава госпођа Грандинети



Only the courts can prevent a parent from seeing their children, such as in cases of family violence.





Equal shared parental responsibility means both parents must support the child financially. Credit: PeopleImages/Getty Images

Pодитељски план

Доста људи који се раздвоје могу да договоре родитељске споразуме сами. Ако родитељи постигну споразум он може бити неформалан, вербалан или могу да га напишу и потпишу и то постаје оно што зовемо родитељским планом.





Родитељски план може да укључи трајан финансијски споразум.





Према речима Ширин Фагхани, вишом адвокатицом у организацији за женске правне услуге у Аустралијској Престоничкој територији (Women’s Legal Service in the ACT), родитељски планови немају неки одређени формат који се мора поштовати.





"У основи, два родитеља седну и напишу шта ће бити њихов родитељски споразум о деци. Можете у наслову ставити да је то родитељски план, ставити датум и може рећи на пример да деца живе са мајком одређеним данима а са оцем одређеним данима. И можете имати неке основе о томе како ћете комуницирати једни са другима као родитељи када су деца у питању.”





Сврха родитељског плана је да се смањи конфликт након одвајања родитеља, нарочито у вези са комуникацијом међу родитељима. Али родитељски план није правно обавезујући документ.





“Ако једна особа престане да прати родитељски план не можете тог родитеља одвести на суд. Родитељски планови су флексибилни. Можете их променити у процесу одрастања деце пошто се и њихове потребе мењају. Али једино можете направити тај план ако се оба родитеља сложе. А некада вам је потребан ипосредник или трећа особа, да вам помогну да постигнете споразум.”





У случајевима када је могуће постићи овај споразум и желите да он постане правно обавезујући, можете да аплицирате пред Федералноим судом или Породичним судом Аустралије, за оно што се назива parenting consent order .



Little girl feeling sad while her parents are arguing in the background. Credit: skynesher/Getty Images

Решавање породичних размирица

Ако родитељи не могу да постигну споразум, следећи корак је типично породично посредовање.





Бернадет Грандинети објашњава.





“Ово дозвољава преговоре у вези са родитељским аранзманом уз помоћ посредника. Комисије за правну помоћ Legal Aid Commissions широм Аустралије пружају правну асистенцију за преговоре, клијентима који могу да добију финансијску помоћ, Такође постоје опције у заједници и приватне посредничке опције за људе који се раздвоје.”





Породични суд нуди ресурсе за решавање размирица на линку family dispute resolution resources као помоћ родитељима да постигну договор и избегну судски процес. Такође можете користити Legal Aid услуге и ресурсе као што су Family Relationships Online .





Виши правни регистар Ан-Мари Рајс из Федералног и породичног суда Аустралије каже да већина родитеља који се раздвоје постигну родитељски споразум без суда.





“Споразуми који су постигнути преговорима између родитеља су ефективнији у смањењу конфликата и стварању сигурности за децу. Већина родитеља ели то да постигне укључујући и оне који се нађу на суду. Чак и да одете на суд, шанса да ћете изаћи пред судију је мала. Суд ће вам помоћи да преговарате о споразуму који функционише за вас и за вашу децу.”



When parents can’t reach an agreement, a family law court will make a decision based on the child's best interests. Source: Moment RF / LOUISE BEAUMONT/Getty Images Регистрар Рајс потенцира да суд има обавезу да помогне родитељима да реше неспоразум брзо и ефективно, у смислу трошкова, колико год је то могуће. Међутим то никада није омиљена опција.





“Мислим да сви који раде у породичном законском систему кажу да је суд последња опција. Али било која особа која жели да аплицира пред судом за формалну наредбу у вези са дететом мора, осим у случају хитности и великог ризика, да прво покуша да постигне споразум са другим родитељем. То значи да они морају да присуствују посредовању са регистрованим породичним радником за посредовање а породица мора да добије сертификат који потврђује да није било могуће постивћи споразум.”





Можете пронаћи FDRP листу на вебсајту Family Relationship Centres укључујући и локације и трошкове. Такође и приватни медијатори нуде те услуге, и обично су скупље.





Регистрар Рајс каже да нема потребе за адвокатом ако идете на породично посредовање поводом међусобногнеслагања.





"Било какве бриге да имате због ризика укључујући породично насиље, о томе се може дискутовати са вама, посебно пре било каквог преговора. Може се дискутовати и о преводиоцу или другим услугама или подршци. FDRP су одговорни да обезбеде да преговори буду безбедни а ако нису онда особа може да аплицира на суду.





Ако добијете позивницу од другог родитеља да присуствујете FDRP-ју, размотрите то опрезно и тражите правни савет ако имате нека питања.





Ако одлучите да не одете, одлука може бити донесена без вашег учешћа.



Породични суд

Када родитељи не могу да постигну договор, породични суд ће донети одлуку имајући у виду најбољи интерес детета по породичном законском акту. Судска наредба остаје на снази док дете не напуни 18 година.





Али специфични делови судске наредбе варирају од сличаја до случаја.





Регистрар Рајс објашњава.



Судска наредба је формалин писани документ који одређује шта стране могу да ураде у односу на децу која су умешана или у односу на финансије. Наредба се може донети споразумом међу странама или од стране регистра или судије након саслушања. Ствари одређене у одлуци суда су правно обавезујуће за све стране. То значи ако родитељ не уради оно што је одредио суд, на пример не одведе дете код другог родитеља када је требао, у одређено време, онда суд може да натера ту страну да то уради и да се носи са прекршајем. Senior Judicial Registrar Anne-Marie Rice, Federal Circuit and Family Court of Australia.

Суд озбиљно сматра ове наредбе и кршење тих наредби може довести до значајних последица.





Како би сте пред судом представили случај, неколико докумената треба попунити и било који ризик према деци се мора идентификовати. Вебсајт суда пружа листу потребне документације.





Вебсајт суда ( Court website ) пружа видео снимке као помоћ а може се оганизовати и преводилачка служба.



When planning to move overseas or interstate with your child, consent from the other parent is required unless you are seeking a court order. Credit: MoMo Productions/Getty Images

Релокација са дететом

Када планирате да се преселите у инострнаство, или другу државу и оквиру Аустралије, са дететом, гпспођа Фагхани каже да је потребно добити сагласност другог родитеља осим ако тражите судску наредбу.





“Тада требате да разговарате са адвокатом јер постоји доста тога што ће суд размотрити када се поднесе апликација за пресељење. Посматраће ствари као што су безбедност, да ли пресељење значи да ће дете бити ближе породици и подршци, као и финансијска ситуација.”



Правни савет

Систем може бити збуњујући али је помоћ при његовој навигацији доступна, каже Бернадет Грандинети.