Референдум о Гласу аутохтоних народа при Парламенту: Како осигурати да се ваш глас рачуна

После неколико месеци спекулација најзад знамо датум референдума на којем ће се грађани изјашњавати о Гласу аутохтоних народа при Парламенту.





Премијер је објавио да ће Аустралијанци 14. октобра изаћи на гласачка места и изјаснити се са да или не.





"Тога дана, сваки Аустралијанац ће имати прилику која се пружа једном у генерацији да допринесе заједништву у нашој земљи и да је промени на боље."





У Аустралији се референдум није одржао током читаве једне генерације, па осим ако нисте у својим 40-им годинама нисте ни гласали на неком референдуму раније.





Том Роџерс (Tom Rogers) из Аустралијске изборне комисије [[AEC]] је рекао за Скај Њуз да ће то бити слично општим изборима.





„Референдум ће личити на изборе. Радићемо сличне ствари као што радимо и на покретним гласачким пунктовима, у старачким домовима. Организоваће се гласање у иностранству, гласање путем поште. Период раног гласања (prepoll period) биће двонедељни, осим у удаљеним областима где ће бити тронедељни. Ми већ израђујемо планове за то. Али, грађани могу да очекују да се сусретну са свиме са чиме се сусрећу у време избора, са истим врстама бирачких места и истом врстом процеса."





То значи да је гласање за све који су старији од 18 година обавезно, а они који не гласају могу бити кажњени. Можете гласати само једном.





На ово питање ћете гласати са да или не:





„Писаће: Предложени закон за измену Устава да би се признали Први народи Аустралије успостављањем Гласа Абориџина и Острвљана из Торесовог мореуза. Да ли одобравате ову предложену измену?“





"It will read: A proposed law to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Do you approve this proposed alteration?"





Али референдуми нису сасвим исто што и општи избори, јер се добијају и губе на потпуно различите начине.





Да би референдум успео, потребна му је оно што се зове двострука већина: више од 50 одсто укупних гласова и већина гласова у већини држава.





Уз извињење Престоничкој и Северној Територији пошто територије нису урачунате у ту калкулацију.





Овај портпарол Аустралијске изборне комисије A-E-C каже да такође треба пратити инструкције за гласање како бисте осигурали да се ваш глас рачуна.





„Гласа се или са да (yes) или са не (no), у потпуности, на енглеском. И та упутства ће бити на гласачком листићу на неколико различитих места, на плакату на бирачком месту; бирачки званичници ће вам објаснити док вам дају ваш гласачки листић. ; у водичима које грађани тренутно примају у поштанским сандучићима широм Аустралије; у нашем оглашавању. Могао бих да набрајам у недоглед."





Правила двоструке већине чине ноторну тешкоћу за успех референдума.





Од 44 референдума у историји Аустралије, одобрено је само осам, од којих је пет пропало јер иако је већина Аустралијанаца гласала за, они нису обезбедили већину гласова у државама.





Што се тиче начина гласања, главни аргументи се своде на неколико кључних тачака.





Заговорници кампање Да, попут Марсије Ленгтон (Marcia Langton), кажу да је Глас препознавање староседелаца у уставу, слушање њихових мишљења када се доносе политичке одлуке о њима, и као резултат , постизање бољих исхода за њих.





„Овде смо да подвучемо црту у песку и кажемо да се ово мора променити. Животи људи морају да се побољшају. А доказано знамо да оно што побољшава животе људи је то да добију реч, и о томе се ради. "





Главни табор против (не) каже да би Глас био ризичан и изазивао поделе, да би био нешто непознато, а пошто би био уписан у устав, био би трајан.





Али постоји велики број људи који се противе Гласу из сасвим других разлога, попут независне сенаторке Лидије Торп (Lidia Thorpe) која каже да то није ни близу довољно.





„Споразум је оно на шта су наши људи позивали. Видети да се још увек бавимо бескорисним Гласом који нема моћ, мислим да смо стигли предалеко у овој земљи да бисмо прихватили ситнице.“





Ентони Албанизи је уложио велики део свог политичког капитала на ово гласање, још од својих првих речи изговорених током изборне ноћи [[субота, 21. мај 2022]].





„Почињем одавањем признања традиционалним власницима земље на којој се срећемо, одајем поштовање њиховим старешинама бившим, садашњоим и у настајању, а у име Аустралијске лабуристичке партије обавезујем се у потпуности на Улуру изјаву из срца."





14. октобра Аустралија ће одлучити да ли се и она на то обавезује.