На путу ка персоналној медицини и образовању

Дан близанаца испред на Универзитету у Новом Саду.

Дан близанаца испред на Универзитету у Новом Саду. Source: Courtesy of Aleksandra Milutinovic and Ilija Milovanovic

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Најновија студија спроведена на Универзитету у Новом Саду открива како генетика а како средина обликују људско понашање и формирају наш карактер.

За СБС радио на српском о том пројекту говоре чланови научног тима који спроводи истраживање – Александра Милутиновић, молекуларни биолог са Медицинског факултета у Новом Саду и Илија Миловановић, доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду.

„Резултате можемо да генерализујемо на све људе. Наш циљ је да се развије принцип персоналне медицине и персоналног образовања“, каже др Миловановић.

„Бихејвиорална генетика може да допринесе превенцији. Оно на чему тренутно радимо јесте то да омогићимо да неке наредне генерације на основу сазнања која ћемо ми добити имају квалитетнији живот“ каже Александра Милутиновић.   

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