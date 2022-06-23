На путу ка персоналној медицини и образовању

За СБС радио на српском о том пројекту говоре чланови научног тима који спроводи истраживање – Александра Милутиновић, молекуларни биолог са Медицинског факултета у Новом Саду и Илија Миловановић, доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду.





„Резултате можемо да генерализујемо на све људе. Наш циљ је да се развије принцип персоналне медицине и персоналног образовања“ , каже др Миловановић.



