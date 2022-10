Tipy (nielen) pre deti a seniorov, ako sa chrániť pred internetovými podvodníkmi

Že je stále v kurze, o tom sme sa presvedčili aj tu v Austrálii, kde nám bolo oznámené, že naše osobné údaje boli ukradnuté a že si máme zmeniť heslá a mať oči a uši na stopkách. Čo sa to stalo a aké to môže mať následky? Stačí nám ešte dnes “základná digitálna gramotnosť”, alebo by sme sa mali pravidelne doúčať? O tom hovorila Zuzana Kovačičová so špecialistom ESET-u na internetovú bezpečnosť, Ondrejom Kubovičom.





V rozhovore odzneli aj odkazy na stránky, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svete bezpečnosti na nete:





https://bezpecnenanete.eset.com/sk/ rady pre rodičov a deti, učiteľov, ale aj články, rozhovory a hry na jednoduchšie pochopenie témy internetovej bezpečnosti.

https://www.welivesecurity.com/ stránka v angličtine pre odbornejšie publikum

Pripomeňme, že 22.septembra sa Optus stal obeťou hackerského útoku, pri ktorom došlo k úniku osobných údajov zhruba 9,5 milióna minulých a súčasných zákazníkov. Informácie zahŕňali tie najzákladnejšie, ako je meno, dátum narodenia a emailové adresy, ako aj dodatočné údaje, akými sú čísla vodičských preukazov a pasov, kariet Medicare a adresy bydliska. Zhruba 10 tisíc údajov bolo zároveň hackermi zverejnených, za čo zo začiarku požadovali výkupné.





Podobný útok, hoci v oveľa menšom rozsahu, bol začiatkom tohto týždňa smerovaný aj na spoločnosť Telstra. Došlo pri ňom k úniku osobných údajov 30 000 bývalých a súčasných zamestnancov spoločnosti.





Optus kontaktuje osoby, ktoré boli útokom postihnuté a tak štátne, ako aj federálne vlády asistujú s vybavovaním nových dokladov a ich čísel. Optus navyše poskytuje všetkým dotknutým osobám bezplatný 12-mesačný prístup k Equifax’s Protect, čo je služba na monitorovanie kreditu a ochranu identity.





Majú tiež webovú stránku , na ktorej poskytujú informácie pre tých, ktorí majú po hackerskom útoku akékoľvek otázky, alebo potrebujú pomoc.





Od prvého oznámenia z 22. septembra aktéri útoku oznámili, že údaje nebudú predávať a že budú vymazané.