Slovenski kolesarji srečali lokalno skupnost

Približno tisoč kolesarjev iz celega sveta so se zbrali za to pomembno tekmovanje, med njimi tudi velika imena v svetovnem merilu.



Kolesarska zveza Slovenije s pomočjo Slovensko avstralske gospodarske zbornice, slovenskega konzulata v NSWu in člana sveta vlade RS za slovence po svetu za NSW so v sredo, 21.septembra, organizirali izredno enkratno priložnost, dogodek pod imenom ''Meet and Ride''. 15 navdušenih kolesarjev so se srečali s slovensko reprezentanco, se slikali z njimi in seveda najbolj pomembno, skupaj kolesarili v okolici Campbelltowna, kjer je slovenska reprezentanca nastanjena med svetovnim prvenstvom.



Med dogodkom smo se pogovarjali z mladim članom slovenske reprezentance, svetovnim prvakom za mladince, Žakom Erženom, in še z znanim članom skupnosti v Sydneyu, Aleksom Lajovicem, glavnim direktorjem znanega podjetja Impact International, ki je tudi pomagal slovenski ekipi.





Advertisement

Credit: SBS Slovenian



Credit: SBS Slovenian V četrtek, 22.septembra, pa je slovenska reprezentanca imela uradno tiskovno konferenco. Pogovarjali smo se z najboljšim slovenskim kolesarjem Tadejem Pogačarjem in še z generalnim sekretarjem Kolesarske Zveze Slovenije Andrejem Filipom o pripravah in vzdušje med reprezentanco.