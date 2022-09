So psevdožita lahko dober vir beljakovin?

Kolač z ajdo in korenčkom





20 dag orehov





20 dag korenja





10 dag ajdove moke





4 dag ajdove kaše





8 dag sladkorja





4 jajca





2 žlici ruma





1 žlička pecilnega praška





2 žlički vaniljevega sladkorja





1 kavna žlička mešanice mletega cimeta in nageljnovih žbic





10 dag temne čokolade





1 žlička masla