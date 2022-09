Zakaj je paradižnik je pomembno živilo?

Krompir s paradižnikom





80 dag krompirja





5 dl passate





Advertisement

20 dag korenčka





1 čebula





4 žlice olja





sol, poper





bazilika, origano, timijan





5 dag parmezana





2 para hrenovk ali kuhano meso





Neolupljen krompir skuhamo, olupimo in narežemo na kocke ali debelejše kolobarje. Na olju dušimo sesekljano čebulo in korenček. Ko sta mehka dodamo passato in začimbe. (bazilika, origano timijan). Dušimo nekaj minut. Dodamo narezan krompir, premešamo, pokrijemo in na blagem ognju dušimo 5 minut. Solimo in popramo s sveže mletim poprom. Po želji potresemo s parmezanom. Jed ponudimo s kuhanimi hrenovkami ali kuhanim mesom.







Poslušajte SBS Slovenian vsako soboto od 12. do 13. ure.