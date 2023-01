Bailarín español Imran Malik conquista al público australiano

Available in other languages

By Evelyn Herrera

Imran Malik posee ciertas cualidades que lo hacen único: su pasión, su profesionalismo y su energía. Este joven español de sólo 29 años ha logrado cautivar al público de Sídney con su fascinante estilo en el baile y el deporte. Luego de trabajar varios años en el mundo de la danza y el deporte, Imran Malik dejó su natal Barcelona para buscar nuevos retos en Australia.





Imran nació y creció en Barcelona en medio de una familia multicultural, su padre era de Pakistán y su mamá de Filipinas. “Mi padre falleció cuando yo tenía ocho años, él era musulmán y mi madre es católica. Dos religiones muy diferentes. […] con los años me he dado cuenta que he tenido mucha suerte porque me enriquece como persona tener culturas diferentes, las de mis padres (Pakistán y Filipinas), la española y la catalana. Lo veo como un regalo”.





“Desde pequeño me gustaba bailar. Yo imaginaba que algún bailaría, pero no me imaginaba que pasaría de esta forma y superando mis expectativas”, Imran Malik.

En casa, Imran creció aprendiendo a respetar otras culturas y religiones. “A pesar de tener una biblia y un Corán en casa, mis padres siempre me educaron con mucho respeto con la opción libre de elegir mi religión cuando yo fuera mayor. Fueron un ejemplo y lo valoro porque me hizo ser la persona que soy hoy”. Imran afirma que fueron sus padres quienes le motivaron a tener estudios para salir adelante. “Mis padres me educaron a tener la libertad de elegir, pero también a tener valores muy sólidos relacionados a familia y a luchar por lo que yo quiero”, Imran Malik.





Imran estudió publicidad y marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona y completó sus estudios universitarios pero su amor por la danza lo acompañó siempre. Fue así que primero de forma autodidacta y después con clases profesionales se inclinó por la danza. “Mientras estudiaba publicidad y marketing comencé a trabajar, y con mi propio sueldo, me pagué cursos en escuelas de danza y deporte. […] Cuando acabé la carrera, decidí dedicarme al mundo del deporte y a la danza, y no pude tomar mejor decisión porque ahora soy muy feliz haciendo lo que hago”.





“Mi madre es la mujer más orgullosa de que su hijo baile y que mi trabajo sea bailando”, Imran Malik.

En cuanto al deporte, Imran dice que el deporte lo tomó por sorpresa, lo capturó y también es instructor de fitness individual y en grupo. “Mis amigos que yo tenía desde pequeño están impresionados que yo ahora me dedique profesionalmente al deporte. Era algo que ni siquiera yo me imaginaba, pero empecé a interesarme en ese mundo, fui perseverante, contante y luché por lo que quería hacer”.





Al terminar sus estudios de publicidad, Imran ya tenía experiencia en el mundo de la danza y el deporte suficiente para comenzar a cobrar como bailarín y después estudió baile profesional en Estados Unidos y en Inglaterra; en Nueva York tomó clases en compañía lvin Ailey American Dance Theater y en el Centro de Danza de Broadway, mientras en Londres tomó clases en la Escuela de Danza Pinnacle.





Sídney superó sus expectativas

En Barcelona, luego de tres años de trabajar en el deporte y la danza, fue ascendido para ser entrenador de equipos. Fue en 2016, con tan solo 24 años de edad, le ofrecieron gestionar el área de fitness de uno de los clubes más grandes de Europa. “Era un club de 12,000 socios y yo llevaba la parte de fitness, fue un gran desafío. Después de eso me dieron un cargo como entrenador de entrenadores. Así que comencé a hacer presentaciones y a entrenar (a otros entrenadores). Pero a pesar de que estaba bien, quería desafiarme para seguir creciendo, decidí aplicar por la visa de trabajo y vacaciones de Australia y llegué sin nada”.





Imran tenía claro que debía comenzar desde abajo para comenzar su carrera en Australia, pero el país lo recibió con grandes oportunidades. “Al tercer día de llegar a Australia ya tenía trabajo en el mundo del deporte. En el mundo del deporte en Australia trabajas como freelance. Ahora es impresionante, con solo cinco meses tengo gente que me sigue. Ahora trabajo siete días a la semana”.





“Sídney es la ciudad donde más industria del fitness hay y necesidad de instructores. Yo tengo experiencia en muchas actividades y puedo hacer muchos entrenos diferentes puedo bailar, hacer Pilates, hacer entrenamientos de ballet personales y grupales. Al tener tanta rama que para mí ha sido relativamente fácil. Esa es mi experiencia porque tengo experiencia previa, tengo un buen nivel de inglés. No me puedo quejar es mucho mejor de lo que esperaba”.





Para tener mayores oportunidades profesionales, Imran no se dedica en su totalidad al mundo de la danza en Australia, lo que hace es combinar ambos: la danza y el deporte. “Profesionalmente a la danza no porque es un mundo muy duro. En Australia no creo que se pueda dedicar uno solo al mundo de la danza. En España también es difícil”











