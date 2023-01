Creencias erróneas sobre los indígenas australianos

Available in other languages

Available in other languages

Las celebraciones de la Semana NAIDOC se llevan a cabo en Australia cada julio para celebrar la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.





Sin embargo hay una serie de ideas erróneas sobre la historia de estos pueblos que el escritor australiano indígena del clan Bunurong, Bruce Pascoe, nos ayuda a desgranar.





Bruce Pascoe celebrated with Australia Council's Lifetime Achievement Award in Literature Source: Australia Council





El escritor se describe a sí mismo como un "australiano común", pero se le ha descrito como uno de los historiadores indígenas más influyentes de Australia, y en los últimos años, ha sugerido que generaciones de australianos han sido engañados en los libros de historia con la falsa creencia de que los aborígenes eran simplemente una sociedad de cazadores-recolectores.





Pascoe desafía esta idea en su libro Dark Emu, y ha explicado a SBS News que este es el mayor error sobre la cultura aborigen e isleña del Estrecho de Torres.





Creo que lo más común es que la gente piensa que los aborígenes eran meros cazadores y recolectores y no hacían nada con la tierra, no cultivaban, etc., etc. ” Eso se debe, creo, al nerviosismo de Australia por enfrentar el hecho de que el país fue invadido y la tierra fue robada. Y así, en retrospectiva, el país intenta decir, bueno, los aborígenes no estaban usando la tierra, por lo que no la merecen, explica el autor.





Pascoe también cree que se debe prestar más atención a la experiencia aborigen en la agricultura, y entender cómo los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres cultivaron la tierra durante un período de 120,000 años.





The competition watchdog will take a close look at water trading in the Murray Darling Basin. (AAP) Source: AAP





Pascoe asegura además que la muerte de peces en los ríos australianos durante el pasado verano muestra que los australianos deberían estar buscando producir cultivos agrícolas que utilicen menos cantidades de agua.





“Lo que hicieron los aborígenes fue concentrarse en las plantas perennes, las plantas que tienen sistemas de raíces muy profundas, que les permiten acceder al agua en el subsuelo y, por lo tanto, ser más eficientes energéticamente. Esto les permite sobrevivir a la sequía”, asegura .





Malos entendidos sobre la sociedad aborigen

Cuando se trata de las percepciones sobre la sociedad aborigen, los eventos históricos no son los únicos temas que inducen a error, ni siquiera los únicos que provocan prejuicios.





READ MORE La lucha de los pueblos originarios de Australia es constante







Existe además en algunos sectores una idea que viene de muy atrás y que asegura que los aborígenes reciben más ayudas que los australianos no indígenas.





El señor Pascoe dice que este no es el caso.





“Los conceptos erróneos son que los aborígenes obtienen cosas gratis en la sociedad y todas esas cosas. Pero los aborígenes no obtienen nada del gobierno, a excepción de lo que las personas en su nivel de ingresos esperan recibir en términos de manutención infantil y cosas por el estilo. El financiamiento normal para los desfavorecidos en la sociedad es lo que obtienen los aborígenes. Y esto resulta ofensivo. Debido a que poseo tierras, se presume que el gobierno me lo pone todo muy fácil, eso es muy doloroso”, afirma el historiador.





READ MORE Cinco errores comunes que la gente comete con personas aborígenes







Pascoe dice además que para que estos conceptos erróneos sean rectificados, se debe tener conversaciones honestas.





“Hacer creer que los aborígenes no tenían remedio, y por lo tanto no trabajaban la tierra, no merecían la tierra, no eran lo suficientemente humanos para poseer la tierra y no hacían nada con ella; esto es claramente incorrecto, esto es claramente una postura perjudicial para justificar la invasión de la tierra. Una vez que superemos eso, algo tan claramente erróneo que hasta un niño de ocho años podría rebatirlo, entonces podemos tener una discusión razonable.”





Información relacionada Budj Bim, la ancestral muestra de sabiduría aborigen declarada Patrimonio de la Humanidad