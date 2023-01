“Nadie pone a su familia en un bote porque quiere conocer Australia,”ex refugiado chileno

Available in other languages

Available in other languages

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio Presidencial "La Moneda", marcando el inicio de la dictadura Militar en Chile, que llevó al General Augusto Pinochet a gobernar durante 17 años.





A partir de ese día comenzó una persecución política que dejó a unas 40 mil víctimas, entre detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados . Se estima que solo en septiembre de 1973, murieron 598 personas, otras 274 desparecieron y 19.083 fueron torturados, según las Comisiones de Verdad .





Hugo Álvarez, casado, padre de dos hijos, es una de las víctimas que forman parte de este capítulo en la historia de Chile.





Hoy, a sus 68 años, sigue peleando por su vida. Esta vez su lucha es contra el cáncer.





Al salir del hospital en Randwick, donde recibe un nuevo tratamiento para combatir esta dura enfermedad, Hugo aceptó conversar con SBS en Español.





“Yo supe lo que fue la represión al nivel más alto. Hubo casos más extremos que perdieron la vida. Gente que desapareció. Pero yo si viví lo que era estar incomunicado en la cárcel. Si viví lo que era estar en una parrilla, que te pongan electricidad, que te desnuden, todo eso yo lo viví…”

Hugo supo que Chile ya no era un país seguro para él, el día en despertó aturdido en plena noche, desnudo y ensangrentado cerca de unos potreros a las afueras de Melipilla, una localidad de Santiago. Un mes antes, ya había pasado 21 días detenido en un calabozo.





Tania 23 años cuando miembros del Servicio de Inteligencia Militar irrumpieron en la sala de clases donde enseñaba Historia y Geografía en frente de un puñado de estudiantes.





Eran pasadas las siete de la tarde, un día de diciembre de 1973, recuerda. El, junto a otros chilenos opositores al régimen militar, fueron vendados y obligados a subir a un camión frigorífico. Las piedras del camino y la sensación de cruzar un puente le indicó su intuición que lo llevaban rumbo a Rapel. Allí, con el sonido del agua del rio de fondo, su torturador comenzó el interrogatorio.





“Yo me acuerdo de que fui el último al que interrogaron. Debo haber salido como a la una y media del camión. Yo no veía nada. Iba vendado. Pero sentía que iba caminando sobre una calle dispareja, con piedras. Ahí me metieron a otro vehículo que lo habían arreglado para la tortura. Se notaba que era una camioneta, se sentía como un camión más chico. Ahí tenían montado el aparato con la electricidad. Era una cama metálica y el tipo que me interrogó, que ahora se quién me interrogó (gracias a los libros de Javier Rebolledo), era el Capital Jara de Tejas Verdes. Aquí tenemos dos métodos para interrogar, me dijo él. No le gustó lo que le dije yo.... Ahí me desnudaron, me pusieron corriente, me pegaron hasta que perdí el conocimiento..."

Gracias a la ayuda de la Vicaría de la Solidaridad y Admstía Internacional, Hugo logró cruzar la cordillera de los Andes, en febrero de 1974, dejando incompletos sus estudios en la Universidad de Chile y a unos padres que nunca más volver a ver con vida, ya que fallecerían durante sus primeros años de exilio.





Cuatro meses después se reuniría con Gloria, su esposa y el amor de su vida.





“Fue prácticamente el comienzo de una vida matrimonial en Buenos Aires. Yo me casé y salí de Chile. Me casé para asegurarme de que ella me iba a seguir y me siguió. Nosotros nunca hicimos vida de pareja en Chile. Nosotros empezamos en Buenos Aires.”

“Recuerdo que hacía mucho calor en esos días en Buenos Aíres. Conseguimos un alquiler, cerca del barrio 11 de Buenos Aires. Era lo más barato. Era practicamente un conventillo. El dueño era un español. Me acuerdo de que en la azotea, él puso piezas de lata, había mucha demanda por acomodación en ese entonces, por eso éste tipo arrendaba esas piezas de lata, era lo más barato, y eso fue lo que pude conseguí cuando llegué a Buenos Aires.”

Sin embargo, su permanencia y tranquilidad en Buenos Aires no se prolongaría por más de dos años. Un nuevo golpe militar, esta vez en Argentina, amenazaba a los chilenos exiliados en ese país con vivir una nueva persecución. Por esos días ya comenzaban a reportarse los primeros atentados en las calles de la capital argentina, cuenta. Todo, luego de la muerte del presidente, Juan Perón, en 1974.





Ante el miedo, Hugo solicitó refugio en diez embajadas estando en Argentina.





Canadá y Australia respondieron a su llamado.





Al pasar los exámenes médicos, esta vez, junto a su esposa, Gloria, y a su bebe de cuatro meses, Víctor Hugo, cruzó el océano pacífico y aterrizó en Sídney, el 26 de enero de 1976.





Al igual que cientos de refugiados, que durante décadas han arribado a Australia, la familia Álvarez llegó a lo que hoy se conoce como centro de detención VillaWood . Después de la Segunda Guerra Mundial éste complejo recibió a los judíos sobrevivientes al holocausto. En los 70, el hostal “Westerbridge,” ubicado en Willawood, se transformó en el primer hogar de muchos chilenos, argentinos y uruguayos que escaparon de la represión militar en aquella época.





Actualmente con una Australia que tiene centros de detención en el extranjero para los refugiados y solicitantes de asilo, Hugo dice que extraña esa política generosa que solía caracterizar a este país en los setenta y que lo recibió con los brazos abiertos cuando en Chile su vida corría peligro.