Vídeo viral

Katelyn Ohasi es una gimasta estadounidense nacida en 1997, era toda una promesa de este deporte, pero tuvo que abandonarlo pese a su futuro prometedor.





Esta semana impresionó con una rutina que fue calificada con un 10, la puntuación máxima.











Escucha lo que nos cuenta nuestra experta en internet y nuevas tecnologías Bianca Vaquero, en Cibertendencias.





