Jinsi yakutazama Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA MUBASHARA na BURE LIVE kupitia SBS

Tengeza akaunti yako ya SBS On Demand iliuweze tazama mechi zote 64 za Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA mubashara na bure wakati wowote kwenye kifaa unacho pendelea.





Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA lita anza Jumatatu, Novemba 21 na lita peperushwa bure katika runinga ya SBS pekee nchini Australia.





Mechi zote 64 kutoka Qatar zitaoneshwa mubashara na bure, mechi nane zita oneshwa mubashara kupitia SBS VICELAND.



Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA lita anza lini?

Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA lita anza Novemba 21 na lita peperushwa bure na mubashara pekee kupitia SBS nchini Australia.



Tarehe na wakati wa mechi za Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA

Sherehe ya ufunguzi itatangulia mechi itakayo fungua michuano hiyo kati ya wenyeji Qatar na wapinzani wao katika kundi lao Ecuador. Hatua yamakundi itaendelea hadi mechi kati ya Serbia na Uswizi Disemba 3 (Masaa yamashariki Australia).



Hatua yamakundi: Novemba 21 - Disemba 3

Hatua ya 16: Disemba 4 - 7

Robo Fainali: Disemba 10 - 11

Nusu Fainali: Disemba 14 - 15

Mechi ya nafasi ya 3 vs 4: Disemba 18

Fainali ya Kombe la Dunia: Disemba 19

Tazama Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA kwenye TV

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS na SBS VICELAND pekee ndizo zitapeperusha mechi zote 64, kutakuwa jumla yamasaa 500 yamakala ya Kombe la Dunia yatakayo peperushwa wakati wa michuano hiyo.





Kwa nyongeza ya mechi zote mubashara 64, nane ambazo zita peperushwa kupitia SBS VICELAND makala yetu yatajumuisha makala kama World Cup Daily na makala yautangulizi ya FIFA TV, mechi bora za zamani za Kombe la Dunia pamoja namarudio ya mechi kutoka Qatar 2022.





Mechi nyingi zitachezwa kwa wakati unao faa kwa mashabiki wengi wa Australia, mechi saba zamakundi zinatarajiwa kuanza saa 3 usiku (masaa yamashariki Australia) na mechi 20 zamakundi zita anza saa 12 asubui (masaa yamashariki Australia).



Makala ya World Cup Daily Show na makala yautangulizi ya FIFA TV Preview Show

Makala ya World Cup Daily yatakuwa sehemu ambako wa Australia wanaweza tazama kila kitu kutoka Kombe la Dunia la FIFA kila siku ya mechi.





Kila makala itajumuisha matukio mhimu katika mechi, uchambuzi wa kabla ya mechi, uchambuzi wa wataalam, mahojiano yakipekee pamoja na wageni nyota na taarifa mpya zote, maoni ya moja kwa moja kutoka Qatar, nchini Australia na duniani kote.





Makala ya The World Cup Daily show yatakuwa hewani kuanzia saa 11:30jioni (masaa ya mashariki Australia) kila jioni kwenye runinga ya SBS na yatafuatwa na makala ya FIFA TV Preview Show. Kwa mara ya kwanza makala yakidigitali ya VOD yata peperushwa kabla kupitia SBS On Demand.



Mechi bora za zamani za Kombe la Dunia la FIFA

SBS On Demand inapeperusha mechi 25 bora za zamani za Kombe la Dunia la FIFA kuanzia mwaka wa 1986 hadi 2018 kuwaruhusu watazamaji kutazama baadhi ya mechi bora zaidi za zamani za soka.





Nyingi ya mechi hizo bora za zamani, zita peperushwa pia kupitia SBS na SBS VICELAND wakati wa Kombe la Dunia.



Tazama Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA kupitia SBS On Demand

Tazama kila mechi ya Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ ya FIFA MUBASHARA na BURE kupitia SBS na SBS On Demand .





Jinsi yakupata akaunti ya SBS On Demand

Ni bure kabisa kuunda akaunti ya SBS On Demand





Kimsingi:



Fungua On Demand app / tovuti Chagua Log in / Sign Up Chagua Create A New Account Weka maelezo yako,ukijumuisha: jina, barua pepe, jinsia na mwaka wako wakuzaliwa Chagua Create Account - utapokea barua pepe yakuthibitisha akaunti yako mpya ya SBS Furahia makala yetu tofauti kwa raha zako!

Kitengo cha The World Cup hub kwenye SBS On Demand kitawapa watazamaji fursa yakutazama mechi kutoka Qatar, fursa hiyo itajumuisha kutazama mechi mtandaoni mubashara katika Kiingereza na Kiarabu, marudio ya mechi, mechi zilizo fupishwa kwa dakika 25, dakika 10 maalum za mechi pamoja na dakika 3 zamatukio maalum ya mechi ya mechi zote 64.





Kuhakikisha haukosi matukio mazuri ya Kombe la Dunia, sasa ni wakati mzuri kuweka kumbusho za taarifa zinazo tumwa kwako ili ujue wakati mechi zinapeperushwa mtandaoni, matukio mhimu ya mechi pamoja na marudio ya mechi zita tumwa kwenye app ya SBS On Demand.





Kwanza, hakikisha umeruhusu kumbusho zitumwe kwenye kifaa chako.



Bonyeza SETTINGS kwenye kifaa chako; Bonyeza kwenye app ya SBS On Demand; Benyeza kwenye push notifications.

Kisha, katika app ya SBS On Demand kwenye kifaa chako, bonyeza juu ya app kuinga kwenye ukurasa wa wasifu;



Gonga APP SETTINGS; Gonga kitufe chini ya NEW EPISODES kuruhusu taarifa za makala mapya. Kitufe hicho kitageuka rangi ya njano taarifa zitakapo ruhusiwa. Gonga kitufe chini ya EXPIRING EPISODES kuruhusu taarifa kwa makala yanayo isha. Kitufe kitageuka rangi ya njano taarifa itakapo ruhusiwa.

Hatimae, hakikisha 'Kombe la Dunia la FIFA 2022' imeongezwa katika makala unayo penda "FAVOURITES". Kimsingi gonga kwenye ishara ya roho kwenye ukurasa wa programu katika kifaa chako kuongeza kwenye orodha ya vipindi unavyo penda. Uko tayari kutazama makala!





Kwa nyongeza kwa makala mubashara, matukio mhimu namarudio ya mechi kwenye SBS On Demand, tovuti mpya ya SBS Sport itakuwa nyumbani kwako, kwa matukio yote mhimu mapya ya mechi, mahojiano, video za ziada, taarifa, hadithi ndefu, maoni pamoja na maswala mhimu ya mjadala kutoka Qatar 2022.



Marudio kamili ya mechi

Hauta kosa dakika yoyote ya mechi kutoka Qatar, utaweza tazama marudio ya kila mechi katika Kiingereza na Kiarabu, pamoja na uchambuzi ndani ya studio na makala ya kabla na baada ya mechi kutoka kwa timu nyota zawatangazaji wa SBS.



Mechi fupi za dakika 25

Kwa kuzingatia usumbufu wa muda wa watazamaji, mechi zilizo fupishwa za dakika 25 zitatolewa pia kwa kila mechi ya michuano.



Matukio mhimu ya mechi ya dakika 10

Kutakuwa fursa nzuri yakutazama matukio mhimu ya dakika 10 ya mechi nzima kupitia SBS On Demand kwa mechi zote za kombe la dunia.



Matukio mhimu ya mechi ya dakika 3

Matukio mhimu ya dakika tatu ya mechi zote yata andaliwa pia kwa kila mechi kutoka Qatar 2022, watazamaji wakipewa fursa yakutazama dakika tatu za matukio bora ya mechi zote kupitia tovuti ya SBS Sport na SBS On Demand.



Mtandao wakijamii

Tazama kila mechi ya Kombe la Dunia 2022ᵀᴹ la FIFA MUBASHARA na BURE kupitia SBS na SBS On Demand. Kwa matukio yote mapya na taarifa mpya kutoka vipindi tofauti vya SBS Sports, tufuate kupitia SBS Sport Facebook , Twitter , Instagram n a YouTube .



Ratiba kamili ya jinsi yakutazama mubashara mechi zote za Kombe la Dunia la FIFA 2022

Jumatatu, Novemba 21

Tarehe ya ufunguzi + Kundi A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEST) - kickoff 3:00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Makala ya utangulizi ya Kombe la Dunia la FIFA 2022





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumanne, Novemba 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumatano, Novemba 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Alhamisi, Novemba 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Ijumaa, Novemba 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumamosi, Novemba 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumapili, Novemba 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumatatu, Novemba 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Jumanne, Novemba 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatano, Novemba 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Alhamisi, Disemba 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ijumaa, Disemba 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumamosi, Disemba 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumapili, Disemba 4

Mzunguko wa 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Mzunguko wa 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatatu, Disemba 5

Mzunguko wa 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Mzunguko wa 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumanne, Disemba 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Mzunguko wa 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatano, Disemba 7

Mzunguko wa 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Mzunguko wa 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Alhamisi, Disemba 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ijumaa, Disemba 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumamosi, Disemba 10

Robo Fainali - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Robo Fainali - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumapili, Disemba 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Robo Fainali - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatatu, Disemba 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumanne, Disemba 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatano, Disemba 14

Nusu Fainali - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Alhamisi, Disemba 15

Nusu Fainali - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Ijumaa, Disemba 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumamosi, Disemba 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumapili, Disemba 18

Mechi ya nafasi ya tatu - walio shindwa katika nusu fainali





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Jumatatu, Disemba 19

Fainali - Washindi wa Nusu Fainali





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Sikiza na SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio