วิธีรับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ สดและฟรีทางเอสบีเอส

เพื่อสตรีมสดการแข่งขัน FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทั้ง 64 แมตช์ สดและฟรีทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ
การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022™ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยจะออกอากาศฟรีทาง SBS เพียงช่องเดียวในออสเตรเลีย
การแข่งขันทั้ง 64 แมตช์จากกาตาร์จะได้รับการถ่ายทอดสดและฟรี โดยมี 8 แมตช์ที่ออกอากาศทางช่อง SBS VICELAND
วันและเวลาสำคัญในการแข่งขัน FIFA World Cup 2022ᵀᴹ
จะมีพิธีเปิดการแข่งขันก่อนคิกออฟนัดเปิดสนาม เจ้าภาพ กาตาร์ พบ เอกวาดอร์ โดยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงการพบกันคู่สุดท้ายในรอบนี้ ระหว่างเซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม (ตามเวลาออสเตรเลีย)
- รอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage): 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
- รอบ 16 ทีมสุดท้าย : 4 - 7 ธันวาคม
- รอบก่อนชิงชนะเลิศ (Quarterfinals): 10 - 11 ธันวาคม
- รอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals): 14 - 15 ธันวาคม
- รอบตัดเชือก: 18 ธันวาคม
- World Cup Final: 19 ธันวาคม
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SBS และ SBS VICELAND จะเป็นผู้เดียวในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้รับชมฟรีทั้ง 64 แมตช์ ด้วยเวลาออกอากาศเนื้อหารวม 500 ชั่วโมงในทั้งสองช่องตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน
The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images
นอกจากการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมทั้ง 64 แมตช์ หนึ่งในนั้น 8 แมตช์จะถ่ายทอดสดทาง SBS VICELAND เนื้อหาที่เรานำเสนอยังรวมถึง World Cup Daily, FIFA TV Preview Shows, แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลก (World Cup classic matches) และรีเพลย์แมตช์ของปีนี้สำหรับดูย้อนหลัง
การแข่งขันส่วนใหญ่ในปีนี้จะออกอากาศในเวลายอดนิยมสำหรับแฟนบอลออสเตรเลีย โดยมี 7 แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่คิกออฟในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 21:00 น. และอีก 20 แมตช์ที่คิดออฟตั้งแต่เวลา 6:00 น.
World Cup Daily Show และ FIFA TV Preview Show
The World Cup Daily show จะเป็นศุนย์รวมครบวงจรสำหรับแฟนบอล เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวย้อนหลังจากวันแข่งขัน ทุกตอนประกอบด้วยไฮไลต์การแข่งขันล่าสุด พรีวิว บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ และแขกรับเชิญชื่อดัง พร้อมข่าวสารล่าสุด มุมมอง และรีแอคชันจากกาตาร์ ในออสเตรเลีย และจากทั่วโลก
The World Cup Daily show จะออกอากาศทุกเย็นตั้งแต่เวลา 17:30 น. (ตามเวลาฤดูร้อนออสเตรเลียตะวันออก) ทาง SBS และตามด้วย FIFA TV Preview Show วิดิโอออนดีมานทางดิจิทัลครั้งแรก เร็ว ๆ นี้ ทาง SBS On Demand
แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup classic matches)
SBS On Demand นำเสนอ ตั้งแต่ปี 1986 - 2018 ให้คุณได้ผ่อนคลายไปกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่บนเวทีฟุตบอลรายการยักษ์
การแข่งขันแมตข์คลาสสิกส่วนใหญ่จะได้รับการออกอากาศทาง SBS และ SBS VICELAND ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย
รับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทาง SBS On Demand
รับชมการแข่งขันฟุดบอลโลก FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทุกแมตช์ สดและฟรีทาง SBS and . รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านเว็บไซต์ หรือเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับแอป SBS On Demand ของเรา ดาวน์โหลดได้ทาง และ
The World Cup hub ทาง SBS On Demand รวมทุกแอคชั่นจากการแข่งขันที่กาตาร์ สตรีมครอบคลุมทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ชมรีเพลย์การแข่งขันอย่างเต็มอิ่ม มินิแมตช์ 25 นาที ไฮไลท์เพิ่มเติม 10 นาที และไฮไลท์ 3 นาทีของการแข่งขันทั้ง 64 แมตช์
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดที่สุดของแอคชั่นจากการแข่งขัน FIFA World Cup นี่เป็นโอกาสที่ดีในการตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชัน SBS On Demand เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ต่าง ๆ
อันดับแรก ทำให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการแจ้งเตือนในเมนู "ตั้งค่า (Setting)" บนอุปกรณ์ของคุณ
- แตะที่ ตั้งค่า (Setting) บนอุปกรณ์ของคุณ
- แตะที่แอป SBS On Demand
- เลื่อนสวิตช์การแจ้งเตือน (Notification) ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (On)
จากนั้น ในแอป SBS On Demand บนอุปกรณ์ของคุณ แต่ที่ไอคอนรูปคนที่มุมซ้ายบนของแอปฯ เพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์เต็มของคุณ
- แตะที่ App Setting
- แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ New Episode เพื่อเปิดแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว
- แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ Expiring Episodes เพื่อเปิดการแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว
ขั้นตอนสุดท้าย ทำให้แน่ใจว่า FIFA World Cup 2022 ถูกเพิ่มลงในรายการโปรด (Favourites) ง่าย ๆ เพียงแตะที่รูปหัวใจบนหน้าของรายการบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย
นอกจากการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ทาง SBS On Demand แล้ว เว็บไซต์ SBS Sport โฉมใหม่ก็เป็นศูนย์รวมไฮไลท์ล่าสุด บทสัมภาษณ์ วิดีโอเอ็กซ์ตร้า ข่าว สารคดี ความคิดเห็น และการพูดคุยสำคัญจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์
รีเพลย์แบบเต็มๆ
คุณจะไม่พลาดแอคชั่นทุกนาทีจากกาตาร์ กับรีเพลย์การแข่งขันแบบเต็ม ๆ ทุกแมตช์ตลอดการแข่งขันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ รวมถึงรายการก่อนและหลังการแข่งขันจากสตูดิโอ โดยทีมงานออกอากาศระดับออลสตาร์ของ SBS
มินิแมตช์ 25 นาที
สำหรับผู้ชมที่มีเวลาจำกัด จะมีไฮไลท์แบบรวบรัด 25 นาทีจากทุกแมตช์ตลอดการแข่งขัน
ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 10 นาที
จะมีไฮไลท์ 10 นาทีหลังการแข่งขันทุกแมตช์ทาง SBS On Demand ซึ่งผสานความพอดีระหว่างไฮไลท์ 3 นาทีและมินิแมตช์ 25 นาที
ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 3 นาที
ทุกการแข่งขันในฟุตบอลโลกกาตาร์ 2022 จะมีไฮไลท์สั้น ๆ จากทุกแมตข์ ให้คุณได้ชมช็อตเด็ดจากการแข่งขันทุกนัดที่คัดมาเน้นๆ เป็นคลิปวิดีโอ 3 นาทีทาง SBS Sport และ SBS On Demand
การสร้างบัญชีใช้งาน SBS On Demand
วิธีสร้างบัญชีใช้งาน SBS On Demand นั้นทั้งง่ายและฟรี เพียงแค่:
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- เลือกดูเนื้อหาที่หลากหลายของเรา แล้วสตรีมรับชมได้เลย!
ตารางการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022 ของ SBS
Monday, November 21
Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador
2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
2022 FIFA World Cup tournament preview
10:30pm - 11:30pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group B - England v Iran
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Tuesday, November 22
Group A - Senegal v Netherlands
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group B - USA v Wales
5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group C - Argentina v Saudi Arabia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group D - Denmark v Tunisia
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Wednesday, November 23
Group C - Mexico v Poland
2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group D - France v Australia
5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:30pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group F - Morocco v Croatia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group E - Germany v Japan
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Thursday, November 24
Group E - Spain v Costa Rica
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group F - Belgium v Canada
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group G - Switzerland v Cameroon
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group H - Uruguay v Korea Republic
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Friday, November 25
Group H - Portugal v Ghana
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group G - Brazil v Serbia
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group B - Wales v Iran
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group A - Qatar v Senegal
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Saturday, November 26
Group A - Netherlands v Ecuador
2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group B - England v USA
5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group D - Tunisia v Australia
7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group C - Poland v Saudi Arabia
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Sunday, November 27
Group D - France v Denmark
2:30am - 5:30am (AEDT)- kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group C - Argentina v Mexico
5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group E - Japan v Costa Rica
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group F - Belgium v Morocco
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Monday, November 28
Group F - Croatia v Canada
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group E - Spain v Germany
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Group G - Cameroon v Serbia
8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group H - Korea Republic v Ghana
11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Tuesday, November 29
Group G - Brazil v Switzerland
2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group H - Portugal v Uruguay
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Wednesday, November 30
Group A - Netherlands v Qatar
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group A - Ecuador v Senegal
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
Group B - Wales v England
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group B - Iran v USA
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Thursday, December 1
Group D - Australia v Denmark
1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group D - Tunisia v France
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
Group C - Poland v Argentina
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group C - Saudi Arabia v Mexico
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Friday, December 2
Group F - Croatia v Belgium
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group F - Canada v Morocco
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
Group E - Japan v Spain
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group E - Costa Rica v Germany
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Saturday, December 3
Group H - Korea Republic v Portugal
1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group H - Ghana v Uruguay
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
Group G - Cameroon v Brazil
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Group G - Serbia v Switzerland
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Sunday, December 4
Round of 16 - 1A v 2B
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Round of 16 - 1C v 2D
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Monday, December 5
Round of 16 - 1D v 2C
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Round of 16 - 1B v 2A
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Tuesday, December 6
Round of 16 - 1E v 2F
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Round of 16 - 1G v 2H
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Wednesday, December 7
Round of 16 - 1F v 2E
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Round of 16 - 1H v 2G
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Thursday, December 8
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Friday, December 9
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Saturday, December 10
Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Sunday, December 11
Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Monday, December 12
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Tuesday, December 13
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
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Wednesday, December 14
Semi-Final - QF2 v QF1
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Thursday, December 15
Semi-Final - QF4 v QF3
5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Friday, December 16
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Saturday, December 17
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Sunday, December 18
Third-Place Play-off - Semi-Final Losers
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:00pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
FIFA Preview Show
6:00pm - 6:30pm (AEDT)
ทาง SBS และ SBS On Demand
Monday, December 19
Final - Semi-Final Winners
1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
World Cup Daily
5:30pm - 6:30pm (AEDT)
ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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Social media sites have unexpected, under-reported benefits. Source: AAP