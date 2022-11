วิธีรับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ สดและฟรีทางเอสบีเอส

สร้างบัญชีผู้ใช้ SBS On Demand ของคุณ เพื่อสตรีมสดการแข่งขัน FIFA World Cup 2022 ᵀᴹ ทั้ง 64 แมตช์ สดและฟรีทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ





การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022™ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยจะออกอากาศฟรีทาง SBS เพียงช่องเดียวในออสเตรเลีย





การแข่งขันทั้ง 64 แมตช์จากกาตาร์จะได้รับการถ่ายทอดสดและฟรี โดยมี 8 แมตช์ที่ออกอากาศทางช่อง SBS VICELAND



วันและเวลาสำคัญในการแข่งขัน FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

จะมีพิธีเปิดการแข่งขันก่อนคิกออฟนัดเปิดสนาม เจ้าภาพ กาตาร์ พบ เอกวาดอร์ โดยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงการพบกันคู่สุดท้ายในรอบนี้ ระหว่างเซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม (ตามเวลาออสเตรเลีย)

รอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage): 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม

รอบ 16 ทีมสุดท้าย : 4 - 7 ธันวาคม

รอบก่อนชิงชนะเลิศ (Quarterfinals): 10 - 11 ธันวาคม

รอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals): 14 - 15 ธันวาคม

รอบตัดเชือก: 18 ธันวาคม

World Cup Final: 19 ธันวาคม

รับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทางโทรทัศน์

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS และ SBS VICELAND จะเป็นผู้เดียวในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้รับชมฟรีทั้ง 64 แมตช์ ด้วยเวลาออกอากาศเนื้อหารวม 500 ชั่วโมงในทั้งสองช่องตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน





นอกจากการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมทั้ง 64 แมตช์ หนึ่งในนั้น 8 แมตช์จะถ่ายทอดสดทาง SBS VICELAND เนื้อหาที่เรานำเสนอยังรวมถึง World Cup Daily, FIFA TV Preview Shows, แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลก (World Cup classic matches) และรีเพลย์แมตช์ของปีนี้สำหรับดูย้อนหลัง





การแข่งขันส่วนใหญ่ในปีนี้จะออกอากาศในเวลายอดนิยมสำหรับแฟนบอลออสเตรเลีย โดยมี 7 แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่คิกออฟในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 21:00 น. และอีก 20 แมตช์ที่คิดออฟตั้งแต่เวลา 6:00 น.



World Cup Daily Show และ FIFA TV Preview Show

The World Cup Daily show จะเป็นศุนย์รวมครบวงจรสำหรับแฟนบอล เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวย้อนหลังจากวันแข่งขัน ทุกตอนประกอบด้วยไฮไลต์การแข่งขันล่าสุด พรีวิว บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ และแขกรับเชิญชื่อดัง พร้อมข่าวสารล่าสุด มุมมอง และรีแอคชันจากกาตาร์ ในออสเตรเลีย และจากทั่วโลก





The World Cup Daily show จะออกอากาศทุกเย็นตั้งแต่เวลา 17:30 น. (ตามเวลาฤดูร้อนออสเตรเลียตะวันออก) ทาง SBS และตามด้วย FIFA TV Preview Show วิดิโอออนดีมานทางดิจิทัลครั้งแรก เร็ว ๆ นี้ ทาง SBS On Demand



แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup classic matches)

SBS On Demand นำเสนอ การแข่งขันฟุตบอลโลกแมตช์คลาสสิก 25 แมตช์ ตั้งแต่ปี 1986 - 2018 ให้คุณได้ผ่อนคลายไปกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่บนเวทีฟุตบอลรายการยักษ์





การแข่งขันแมตข์คลาสสิกส่วนใหญ่จะได้รับการออกอากาศทาง SBS และ SBS VICELAND ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย



รับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทาง SBS On Demand

รับชมการแข่งขันฟุดบอลโลก FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทุกแมตช์ สดและฟรีทาง SBS and SBS On Demand .





The World Cup hub ทาง SBS On Demand รวมทุกแอคชั่นจากการแข่งขันที่กาตาร์ สตรีมครอบคลุมทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ชมรีเพลย์การแข่งขันอย่างเต็มอิ่ม มินิแมตช์ 25 นาที ไฮไลท์เพิ่มเติม 10 นาที และไฮไลท์ 3 นาทีของการแข่งขันทั้ง 64 แมตช์





เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดที่สุดของแอคชั่นจากการแข่งขัน FIFA World Cup นี่เป็นโอกาสที่ดีในการตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชัน SBS On Demand เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ต่าง ๆ





อันดับแรก ทำให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการแจ้งเตือนในเมนู "ตั้งค่า (Setting)" บนอุปกรณ์ของคุณ



แตะที่ ตั้งค่า (Setting) บนอุปกรณ์ของคุณ แตะที่แอป SBS On Demand เลื่อนสวิตช์การแจ้งเตือน (Notification) ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (On)

จากนั้น ในแอป SBS On Demand บนอุปกรณ์ของคุณ แต่ที่ไอคอนรูปคนที่มุมซ้ายบนของแอปฯ เพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์เต็มของคุณ



แตะที่ App Setting แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ New Episode เพื่อเปิดแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ Expiring Episodes เพื่อเปิดการแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว

ขั้นตอนสุดท้าย ทำให้แน่ใจว่า FIFA World Cup 2022 ถูกเพิ่มลงในรายการโปรด (Favourites) ง่าย ๆ เพียงแตะที่รูปหัวใจบนหน้าของรายการบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย





นอกจากการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ทาง SBS On Demand แล้ว เว็บไซต์ SBS Sport โฉมใหม่ก็เป็นศูนย์รวมไฮไลท์ล่าสุด บทสัมภาษณ์ วิดีโอเอ็กซ์ตร้า ข่าว สารคดี ความคิดเห็น และการพูดคุยสำคัญจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์



รีเพลย์แบบเต็มๆ

คุณจะไม่พลาดแอคชั่นทุกนาทีจากกาตาร์ กับรีเพลย์การแข่งขันแบบเต็ม ๆ ทุกแมตช์ตลอดการแข่งขันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ รวมถึงรายการก่อนและหลังการแข่งขันจากสตูดิโอ โดยทีมงานออกอากาศระดับออลสตาร์ของ SBS



มินิแมตช์ 25 นาที

สำหรับผู้ชมที่มีเวลาจำกัด จะมีไฮไลท์แบบรวบรัด 25 นาทีจากทุกแมตช์ตลอดการแข่งขัน



ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 10 นาที

จะมีไฮไลท์ 10 นาทีหลังการแข่งขันทุกแมตช์ทาง SBS On Demand ซึ่งผสานความพอดีระหว่างไฮไลท์ 3 นาทีและมินิแมตช์ 25 นาที



ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 3 นาที

ทุกการแข่งขันในฟุตบอลโลกกาตาร์ 2022 จะมีไฮไลท์สั้น ๆ จากทุกแมตข์ ให้คุณได้ชมช็อตเด็ดจากการแข่งขันทุกนัดที่คัดมาเน้นๆ เป็นคลิปวิดีโอ 3 นาทีทาง SBS Sport และ SBS On Demand



การสร้างบัญชีใช้งาน SBS On Demand

วิธีสร้างบัญชีใช้งาน SBS On Demand นั้นทั้งง่ายและฟรี เพียงแค่:



เปิดแอป หรือ เว็บไซต์ SBS On Demand เลือก Log in / Sign Up เลือก Create a New Account กรอกรายละเอียดของคุณ เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล เพศ และปีที่เกิด จากนั้น แตะหรือคลิกที่ Create Account คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันบัญชีใช้งานใหม่จาก SBS เลือกดูเนื้อหาที่หลากหลายของเรา แล้วสตรีมรับชมได้เลย!

ตารางการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022 ของ SBS

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Qatar v Ecuador (Group A)





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



England v Iran (Group B)

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Senegal v Netherlands (Group A)





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



USA v Wales (Group B)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Argentina v Saudi Arabia (Group C)





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Denmark v Tunisia (Group D)

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Mexico v Poland (Group C)





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



France v Australia (Group D)





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Morocco v Croatia (Group F)





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Germany v Japan (Group E)

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Spain v Costa Rica (Group E)





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Belgium v Canada (Group F)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Switzerland v Cameroon (Group G)





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Uruguay v Korea Republic (Group H)

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Portugal v Ghana (Group H)





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Brazil v Serbia (Group G)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Wales v Iran (Group B)





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Qatar v Senegal (Group A)

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Netherlands v Ecuador (Group A)





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



England v USA (Group B)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Tunisia v Australia (Group D)





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Poland v Saudi Arabia (Group C)

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



France v Denmark (Group D)





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Argentina v Mexico (Group C)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Japan v Costa Rica (Group E)





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Belgium v Morocco (Group F)

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Croatia v Canada (Group F)





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Spain v Germany (Group E)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Cameroon v Serbia (Group G)





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Korea Republic v Ghana (Group H)

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Brazil v Switzerland (Group G)





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Portugal v Uruguay (Group H)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Netherlands v Qatar (Group A)





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Ecuador v Senegal (Group A)





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Wales v England (Group B)





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Iran v USA (Group B)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Australia v Denmark (Group D)





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Tunisia v France (Group D)





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Poland v Argentina (Group C)





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Saudi Arabia v Mexico (Group C)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Croatia v Belgium (Group F)





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Canada v Morocco (Group F)





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Japan v Spain (Group E)





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Costa Rica v Germany (Group E)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Korea Republic v Portugal (Group H)





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Ghana v Uruguay (Group H)





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Cameroon v Brazil (Group G)





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



Serbia v Switzerland (Group G)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1A v 2B (Round of 16)





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1C v 2D (Round of 16)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1D v 2C (Round of 16)





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1B v 2A (Round of 16)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1E v 2F (Round of 16)





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1G v 2H (Round of 16)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1F v 2E (Round of 16)





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



1H v 2G (Round of 16)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W53 v W54 (Quarter Finals)





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W49 v W50 (Quarter Finals)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W55 v W56 (Quarter Finals)





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W51 v W52 (Quarter Finals)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W57 v W58 (Semi-Finals)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



W59 v W60 (Semi-Finals)





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Third-Place Play-off





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





ทาง SBS และ SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



Final





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand





ตารางและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบตารางรายการในท้องถิ่น



ฟังการแข่งขันทาง SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

All matches will be available in English and Arabic, with up to 2 additional languages streams via SBS Audio .



