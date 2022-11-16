วิธีรับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ สดและฟรีทางเอสบีเอส

การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022ᵀᴹ คิกออฟที่กาตาร์ 21 พ.ย.นี้ SBS จะเป็นผู้ออกอากาศที่ถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันฟรีสำหรับแฟนบอลในออสเตรเลีย นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ในการรับชมการแข่งขันสดและฟรีทั้ง 64 แมตช์

Cristiano Ronaldo of Portugal, Australia's Aaron Mooy, Lionel Messi of Argentina and France forward Kylian Mbappe

Cristiano Ronaldo of Portugal, Australia's Aaron Mooy, Lionel Messi of Argentina and France forward Kylian Mbappe will all be in action at the 2022 FIFA World Cup in Qatar.

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เพื่อสตรีมสดการแข่งขัน FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทั้ง 64 แมตช์ สดและฟรีทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ

การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022™ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยจะออกอากาศฟรีทาง SBS เพียงช่องเดียวในออสเตรเลีย

การแข่งขันทั้ง 64 แมตช์จากกาตาร์จะได้รับการถ่ายทอดสดและฟรี โดยมี 8 แมตช์ที่ออกอากาศทางช่อง SBS VICELAND
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วันและเวลาสำคัญในการแข่งขัน FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

จะมีพิธีเปิดการแข่งขันก่อนคิกออฟนัดเปิดสนาม เจ้าภาพ กาตาร์ พบ เอกวาดอร์ โดยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงการพบกันคู่สุดท้ายในรอบนี้ ระหว่างเซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม (ตามเวลาออสเตรเลีย)

  • รอบแบ่งกลุ่ม (Group Stage): 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
  • รอบ 16 ทีมสุดท้าย : 4 - 7 ธันวาคม
  • รอบก่อนชิงชนะเลิศ (Quarterfinals): 10 - 11 ธันวาคม
  • รอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals): 14 - 15 ธันวาคม
  • รอบตัดเชือก: 18 ธันวาคม
  • World Cup Final: 19 ธันวาคม
ตรวจสอบตารางการถ่ายทอดสดฉบับเต็มทาง
SBS On Demand

รับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทางโทรทัศน์

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar
The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images
SBS และ SBS VICELAND จะเป็นผู้เดียวในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้รับชมฟรีทั้ง 64 แมตช์ ด้วยเวลาออกอากาศเนื้อหารวม 500 ชั่วโมงในทั้งสองช่องตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน

นอกจากการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมทั้ง 64 แมตช์ หนึ่งในนั้น 8 แมตช์จะถ่ายทอดสดทาง SBS VICELAND เนื้อหาที่เรานำเสนอยังรวมถึง World Cup Daily, FIFA TV Preview Shows, แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลก (World Cup classic matches) และรีเพลย์แมตช์ของปีนี้สำหรับดูย้อนหลัง

การแข่งขันส่วนใหญ่ในปีนี้จะออกอากาศในเวลายอดนิยมสำหรับแฟนบอลออสเตรเลีย โดยมี 7 แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่คิกออฟในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ 21:00 น. และอีก 20 แมตช์ที่คิดออฟตั้งแต่เวลา 6:00 น.

World Cup Daily Show และ FIFA TV Preview Show

The World Cup Daily show จะเป็นศุนย์รวมครบวงจรสำหรับแฟนบอล เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวย้อนหลังจากวันแข่งขัน ทุกตอนประกอบด้วยไฮไลต์การแข่งขันล่าสุด พรีวิว บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ และแขกรับเชิญชื่อดัง พร้อมข่าวสารล่าสุด มุมมอง และรีแอคชันจากกาตาร์ ในออสเตรเลีย และจากทั่วโลก

The World Cup Daily show จะออกอากาศทุกเย็นตั้งแต่เวลา 17:30 น. (ตามเวลาฤดูร้อนออสเตรเลียตะวันออก) ทาง SBS และตามด้วย FIFA TV Preview Show วิดิโอออนดีมานทางดิจิทัลครั้งแรก เร็ว ๆ นี้ ทาง SBS On Demand

แมตช์คลาสสิกฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup classic matches)

SBS On Demand นำเสนอ
การแข่งขันฟุตบอลโลกแมตช์คลาสสิก 25 แมตช์
ตั้งแต่ปี 1986 - 2018 ให้คุณได้ผ่อนคลายไปกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่บนเวทีฟุตบอลรายการยักษ์

การแข่งขันแมตข์คลาสสิกส่วนใหญ่จะได้รับการออกอากาศทาง SBS และ SBS VICELAND ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย
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How to listen to the FIFA World Cup 2022ᵀᴹ LIVE and FREE on SBS Radio

รับชม FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทาง SBS On Demand

รับชมการแข่งขันฟุดบอลโลก FIFA World Cup 2022ᵀᴹ ทุกแมตช์ สดและฟรีทาง SBS and
SBS On Demand
.

รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านเว็บไซต์
SBS On Demand
หรือเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับแอป SBS On Demand ของเรา ดาวน์โหลดได้ทาง
Apple App Store
และ
Google Play Store


The World Cup hub ทาง SBS On Demand รวมทุกแอคชั่นจากการแข่งขันที่กาตาร์ สตรีมครอบคลุมทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ชมรีเพลย์การแข่งขันอย่างเต็มอิ่ม มินิแมตช์ 25 นาที ไฮไลท์เพิ่มเติม 10 นาที และไฮไลท์ 3 นาทีของการแข่งขันทั้ง 64 แมตช์

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดที่สุดของแอคชั่นจากการแข่งขัน FIFA World Cup นี่เป็นโอกาสที่ดีในการตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชัน SBS On Demand เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ต่าง ๆ

อันดับแรก ทำให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการแจ้งเตือนในเมนู "ตั้งค่า (Setting)" บนอุปกรณ์ของคุณ
  1. แตะที่ ตั้งค่า (Setting) บนอุปกรณ์ของคุณ
  2. แตะที่แอป SBS On Demand
  3. เลื่อนสวิตช์การแจ้งเตือน (Notification) ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด (On)
จากนั้น ในแอป SBS On Demand บนอุปกรณ์ของคุณ แต่ที่ไอคอนรูปคนที่มุมซ้ายบนของแอปฯ เพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์เต็มของคุณ
  1. แตะที่ App Setting
  2. แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ New Episode เพื่อเปิดแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว
  3. แตะที่สวิตช์ใต้หัวข้อ Expiring Episodes เพื่อเปิดการแจ้งเตือน สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหากถูกเปิดใช้งานแล้ว
ขั้นตอนสุดท้าย ทำให้แน่ใจว่า FIFA World Cup 2022 ถูกเพิ่มลงในรายการโปรด (Favourites) ง่าย ๆ เพียงแตะที่รูปหัวใจบนหน้าของรายการบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

นอกจากการถ่ายทอดสด ไฮไลท์ และรีเพลย์ทาง SBS On Demand แล้ว เว็บไซต์ SBS Sport โฉมใหม่ก็เป็นศูนย์รวมไฮไลท์ล่าสุด บทสัมภาษณ์ วิดีโอเอ็กซ์ตร้า ข่าว สารคดี ความคิดเห็น และการพูดคุยสำคัญจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์
World Cup 2022 mobile tvOS devices.png

รีเพลย์แบบเต็มๆ

คุณจะไม่พลาดแอคชั่นทุกนาทีจากกาตาร์ กับรีเพลย์การแข่งขันแบบเต็ม ๆ ทุกแมตช์ตลอดการแข่งขันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ รวมถึงรายการก่อนและหลังการแข่งขันจากสตูดิโอ โดยทีมงานออกอากาศระดับออลสตาร์ของ SBS
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SBS secures all-star broadcast team for FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

มินิแมตช์ 25 นาที

สำหรับผู้ชมที่มีเวลาจำกัด จะมีไฮไลท์แบบรวบรัด 25 นาทีจากทุกแมตช์ตลอดการแข่งขัน

ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 10 นาที

จะมีไฮไลท์ 10 นาทีหลังการแข่งขันทุกแมตช์ทาง SBS On Demand ซึ่งผสานความพอดีระหว่างไฮไลท์ 3 นาทีและมินิแมตช์ 25 นาที

ไฮไลท์การแข่งขันแบบ 3 นาที

ทุกการแข่งขันในฟุตบอลโลกกาตาร์ 2022 จะมีไฮไลท์สั้น ๆ จากทุกแมตข์ ให้คุณได้ชมช็อตเด็ดจากการแข่งขันทุกนัดที่คัดมาเน้นๆ เป็นคลิปวิดีโอ 3 นาทีทาง SBS Sport และ SBS On Demand

การสร้างบัญชีใช้งาน SBS On Demand

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  6. เลือกดูเนื้อหาที่หลากหลายของเรา แล้วสตรีมรับชมได้เลย!

ตารางการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022 ของ SBS

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador

2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


2022 FIFA World Cup tournament preview

10:30pm - 11:30pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand 


Group B - England v Iran 

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands

2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group B - USA v Wales

5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group C - Argentina v Saudi Arabia 

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group D - Denmark v Tunisia 

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland

2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group D - France v Australia

5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:30pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group F - Morocco v Croatia

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group E - Germany v Japan 

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica 

2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand 
WATCH via SBS On Demand

Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group F - Belgium v Canada

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group G - Switzerland v Cameroon

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group H - Uruguay v Korea Republic

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana 

2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group G - Brazil v Serbia 

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group B - Wales v Iran

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group A - Qatar v Senegal

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador 

2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group B - England v USA

5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group D - Tunisia v Australia

7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group C - Poland v Saudi Arabia 

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark 

2:30am - 5:30am (AEDT)- kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group C - Argentina v Mexico

5:30am - 8:30am (AEDT)- kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group E - Japan v Costa Rica

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group F - Belgium v Morocco 

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada 

2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand 
WATCH via SBS On Demand

Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group E - Spain v Germany 

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand


Group G - Cameroon v Serbia

8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group H - Korea Republic v Ghana

11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland 

2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group H - Portugal v Uruguay

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group A - Ecuador v Senegal 

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group B - Wales v England

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group B - Iran v USA

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark

1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group D - Tunisia v France

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group C - Poland v Argentina 

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group C - Saudi Arabia v Mexico

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group F - Canada v Morocco 

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group E - Japan v Spain 

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group E - Costa Rica v Germany

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal 

1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group H - Ghana v Uruguay 

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group G - Cameroon v Brazil

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Group G - Serbia v Switzerland 

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Round of 16 - 1C v 2D

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Round of 16 - 1B v 2A

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Round of 16 - 1G v 2H

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand



FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Round of 16 - 1H v 2G

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
WATCH via SBS On Demand

1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Thursday, December 8

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Friday, December 9

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

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W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

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FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

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Monday, December 12

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

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FIFA Preview Show

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Tuesday, December 13

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

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FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

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Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

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W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

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FIFA Preview Show

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Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3

5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand
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W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

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Friday, December 16

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand


FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Saturday, December 17

World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

ถ่ายทอดสดทาง SBS และ SBS On Demand

FIFA Preview Show

6:00pm - 6:30pm (AEDT)

ทาง SBS และ SBS On Demand

Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

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TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

5:30pm - 6:00pm (AEDT)

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FIFA Preview Show

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Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners

1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am

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TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022


World Cup Daily

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Published 16 November 2022 at 3:26pm
By SBS Sport
Presented by SBS Thai
Source: SBS / SBS Sport
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