ปีใหม่ทางจันทรคติ ปี 2023: ทำไมถึงเป็นทั้งปีกระต่ายและปีแมว?

ประเด็นสำคัญ สีแดงและปะทัดเป็นสัญลักษณ์ที่พบได้ทั่วไปในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สีแดงไม่ถือว่าเป็นสีนำโชคและสีแห่งการปกป้องเสมอไปในทุกวัฒนธรรม

ชาวเวียดนามเฉลิมฉลองปีของแมว แทนที่จะเป็นปีของกระต่าย

ปีใหม่ทางจันทรคตินับเป็นเวลาของการอำลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ และยังเป็นเวลาของการอยู่ร่วมกับครอบครัวและเฉลิมฉลองการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกว่า “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ”





มีหลายวัฒนธรรมที่มีวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติเหมือนกัน แต่ผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน



คลิกเว็บเทศกาลตรุษจีนเพื่ออ่านบทความอื่นๆ

ไล่วิญญาณร้ายด้วยเสียงกระหึ่ม

ชาวจีนเฉลิมฉลองโดยการตกแต่งด้วยสีแดงและการเขียนวลีอวยพรบนกระดาษสีแดงที่เรียกว่า ไฝชุน ( fai chun 揮春) รวมถึงการจุดปะทัดและดอกไม้ไฟ การเชิดมังกรและเชิดสิงโต ตีฆ้องและกลอง เป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่วิญญาณชั่วร้าย โดยเฉพาะสัตว์ร้ายที่เรียกว่า เหนียน ( nian)





ตำนานของจีนกล่าวว่าเหนียนจะออกมาจากที่ซ่อนตัวในช่วงต้นปีใหม่ เพื่อคร่ากินชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ว่ากันว่าเหนียนนั้นไวต่อเสียงและไฟ และกลัวสีแดง





ในประเทศจีน ผู้คนในแต่ละภูมิภาคของประเทศเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยอาหารพื้นเมืองที่แตกต่างไป ครอบครัวทางตอนเหนือจะรวมตัวกันและรับประทานเกี๊ยว ขณะที่ผู้คนทางตอนใต้จะรับประทานเค้กข้าว เกี๊ยวทอด ของว่างและขนม เช่น เม็ดบัวเชื่อม



เค้กข้าวของจีนและของว่างที่รับประทานในโอกาสเฉลิมฉลองตรุษจีน Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0) ครอบครัวจีนจะรวมตัวกันในวันส่งท้ายปีเก่าและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ระลึกถึงสิ่งที่ดีที่พวกเขาได้รับในปีที่ผ่านมา อาหารที่มักรับประทานในภาคใต้ได้แก่ ไก่ ปลา และเนื้อสัตว์ ส่วนเกี๊ยวและหม้อไฟมักเป็นอาหารที่รับประทานในภาคเหนือ





หม้อไฟ สตูว์เป็ดตุ๋นขิง และซุปไก่ปรุงไวน์ เป็นสัญลักษณ์ของการคืนสู่เหย้า เป็นอาหารดั้งเดิมของครอบครัวในประเทศไต้หวัน ประเพณีอื่นๆ ของชาวไต้หวันคือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมารยาททางวัฒนธรรมต่างๆ





ช่วงเทศกาลปีใหม่ คนจีนจะสวมเสื้อผ้าสีแดงหรือสีสันสดใส จากตำนานความเชื่อเรื่องเหนียน บางคนจะใส่เสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต้อนรับปีใหม่ด้วยการเริ่มต้นใหม่





คนรุ่นเก่าจะมอบของขวัญซึ่งเป็นเงินในซองสีแดงที่เรียกว่าอั่งเปาหรือเงินนำโชค ( lai see ; 利是) ให้แก่ลูกหลาน ในทางกลับกันคนรุ่นหลังจะอวยพรให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีโชคลาภ นับเป็นมารยาทตามประเพณีและขนบธรรมเนียมดั้งเดิม



คนรุ่นเก่าจะมอบอั่งเปาให้ลูกหลานช่วงตรุษจีน Source: Supplied / Supplied - Tet Lunar New Years Festival VIC.

กด ▶ ฟังพอดคาสต์เรื่องนี้ ออสเตรเลียเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทางจันทรคติอย่างไร SBS Thai 31/01/2022 12:01 Play

สีแดงไม่ใช่สีนำโชคเสมอไป

การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของชาวเกาหลีมีขึ้นตามหลักฐานที่พบในวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ของจีนชื่อ “ประวัติศาสตร์ราชวงศ์สุย (Book of Sui)” และ “พงศาวดารราชวงศ์ถัง (The Old Book of Tang)” ในศตวรรษที่ 7 โดยตามประวัติศาสตร์ของเกาหลี การเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติถูกบันทึกไว้เป็นครั้งแรกใน “อนุสรณ์แห่งสามก๊ก (Memorabilia of the Three Kingdoms)” ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 13 จารึกว่างานเทศกาลประจำปีนี้ถือเป็น 1 ใน 9 งานเฉลิมฉลองตามประเพณีของปีของเกาหลี





ขณะที่ชาติอื่นๆ ที่เฉลิมฉลองปีใหม่เช่นกัน สีแดงไม่มีความสำคัญในวัฒนธรรมเกาหลี และไม่ถือว่าเป็นสิ่งปัดเป่าวิญญาณร้ายหรือนำโชคดีมาให้ ชาวเกาหลีที่เฉลิมฉลองปีใหม่จะใส่เสื้อผ้าที่มีหลากหลายสีสัน



เด็กๆ ในชุดฮันบก Source: Pixabay ในวันแรกของปีใหม่ตามจันทรคติเรียกว่า ซอลลัล ( Seollal 설날) เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะระมัดระวังคำพูดและการกระทำ และการใส่ชุดประจำชาติ ฮันบก ( Hanbok 한복) เชื่อว่าสามารถรอดพ้นจากโชคร้ายได้ การไหว้บรรพบุรุษหรือศาลที่บ้านก็ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นกัน นับเป็นพิธีการที่เคร่งครัดและเป็นทางการ





นอกจากนั้นยังมีพิธีเซ่นไหว้และพิธีบูชาด้วย ชาวเกาหลีจะประกอบพิธีการโค้งคำนับที่เรียกว่า เซแบ ( Sebae 세배) ซึ่งคนรุ่นหลังจะไหว้เคารพผู้อาวุโสในครอบครัว โดยจะเริ่มจากผู้ที่อาวุโสที่สุด และอวยพรให้พวกเขาโชคดีและประสบความสำเร็จตลอดปี





เด็กๆ จะได้รับของขวัญเป็นซองเงิน ซึ่งเป็นสีใดก็ได้ เนื่องจากชาวเกาหลีไม่ถือว่าสีแดงเป็นสีนำโชค



ชาวเกาหลีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและไหว้เคารพกันและกันในปีใหม่ Credit: Wikimedia/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY 2.0) ต็อกกุก ( Tteokguk 떡국) หรือซุปเค้กข้าวเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่นิยมรับประทานในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ และถือเป็นอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาหลี





ประกอบด้วย น้ำซุปที่มีเค้กข่าวฝานบางๆ เค้กข้าวสีขาวลักษณะกลมเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพดีและความมั่งคั่ง



อกกุกเป็นซุปที่รับประทานในการเฉลิมฉลองปีใหม่ของเกาหลี Credit: Flickr/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY-NC-SA 2.0) นอกจากซุปแล้ว ชาวเกาหลียังรับประทานยักกวา ( yakgwa 약과) ขนมที่ทำจากข้าวสาลี ผสมกับน้ำผึ้ง ไวน์ข้าว น้ำมันงา และน้ำขิง และขนมคังจอง ( gangjeong 강정) ขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวและน้ำผึ้ง





เฉกเช่นวัฒนธรรมชาติอื่น ชาวเกาหลีจะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวในวันส่งท้ายปีเก่า อาหารดั้งเดิมได้แก่ ข้าวห้าเมล็ด ( ogok-bap 오곡밥) เค้กข้าวเกาหลี ( tteok 떡) และเกี๊ยวเกาหลี ( mandu 만두)



ปี 2023 เป็นปีของกระต่ายหรือปีแมว?

ตามตำนานสิบสองนักษัตรของเวียดนาม ปี 2023 เป็นปีแมว ไม่ใช่ปีกระต่าย (เถาะ) และวันแรกของปีเรียกว่า “ เทด หยวน แดน ( Tết Nguyên Đán )”





ตำนานโบราณของเวียดนามระบุว่าสัตว์ทุกตัวได้รับคำเชิญให้ร่วมแข่งกันข้ามแม่น้ำเพื่อตัดสินลำดับจักรราศี และหนูได้หลอกล่อแมวไม่ให้ไปถึงเส้นชัย





แม้แมวจะถูกหลอก แต่ก็ยังหาทางข้ามแม่น้ำมาได้และเป็น 1 ใน 12 นักษัตร ต่างจากตำนานของชาติอื่น





อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังความแตกต่างนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทฤษฎีหนึ่งระบุว่าเมื่อครั้งจักราศีของจีนถูกกล่าวขานในเวียดนาม มีความสับสนเล็กน้อย เนื่องจากการออกเสียงคำว่า “กระต่าย” ในภาษาเวียดนามนั้นคล้ายกับคำว่า “แมว” ทำให้แมวเป็นหนึ่งในนักษัตร





อีกหนึ่งทฤษฎีกล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศในเวียดนามนั้นร้อนกว่าจีน และหนูนับเป็นศัตรูพืชที่สร้างปัญหาให้เกษตรกร โดยธรรมชาติแล้วแมวนับเป็นศัตรูกับหนู เกษตรกรชาวเวียดนามจึงเชื่อว่าแมวจะนำความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ผลผลิต ดังนั้นจึงเลือกแทนที่กระต่ายด้วยแมวในจักราศี





เฉกเช่นชาวจีนและชาวเกาหลี ชาวเวียดนามยังเซ่นไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางจันทรคติด้วย “ผลไม้ห้าถาด ( Mâm ngũ quả )” ประกอบด้วย น้อยหน่า มะเดื่อ มะพร้าว ผลไทร และมะม่วง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรื่องและโชคลาภ



ผลไม้ห้าถาดตามธรรมเนียมของเวียดนาม Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain) หลังประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันส่งท้ายปีเก่าแล้ว ระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ชาวเวียดนามจะเลือกกิ่งไม้ใบสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งสวรรค์และโลก เพื่อนำไปวางไว้หน้าศาลเจ้าที่บ้านจนกว่าใบไม้จะเหี่ยวเฉา พิธีนี้เรียกว่า ไฮลัค ( Hái lộc)





ยามค่ำคืน ครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน





ในวันแรกของปีใหม่ ทุกครอบครัวจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงบูชาเทพเจ้าแห่งโลก (The Earth God) เทพเจ้าแห่งครัว (The Kitchen God) และเทพเจ้าแห่งศิลปะทั้งปวง (the Patriarch of All Arts) เครื่องสังเวยมักจะมี เกี๊ยวข้าว เกี๊ยวเนื้อ ปลาย่าง เนื้อย่าง ต้นหอมดอง เนื้อวัว และอื่นๆ





อีกหนึ่งอาหารเวียดจามตามประเพณีปีใหม่คือ ( bánh chưng) ซึ่งเป็นเค้กข้าวรูปสี่เหลี่ยมห่อด้วยใบตอง สอดไส้ด้วยถั่วเขียวและหมู





เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ผู้ที่อายุน้อยจะทักทายคนรุ่นอาวุโส ซึ่งจะมอบเงินนำโชคเป็นอั่งเปาเพื่อเป็นการตอบแทน