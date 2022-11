แบงค์ชาติออสเตรเลียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 7 เป็น 2.85%

The Reserve Bank of Australia (RBA) has decided to lift the official cash rate up a quarter of a percentage point to 2.85 per cent.





ธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย (RBA) ได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (cash rate) อย่างเป็นทางการ โดยขึ้น 0.25 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.85 เปอร์เซ็นต์





ธนาคารกลางได้ประชุมกันในบ่ายวันอังคารวันนี้ (1 พ.ย.) เพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7





อาร์บีเอได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.6 เปอร์เซ็นต์





คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยขณะนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดที่ราว 8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปลายปีนี้





ครั้งล่าสุดที่ชาวออสเตรเลียต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขนาดนั้นคือเมื่อ 35 ปีก่อน





นายฟิลิป โลว์ ว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารว่า เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียนั้น "สูงเกินไป"





“ปัจจัยทั่วโลกอธิบายได้มากเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเช่นนี้ แต่อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับความสามารถของเศรษฐกิจที่จะตอบสนองความต้องการนั้นก็มีบทบาทเช่นกัน” นายโลว์ กล่าว