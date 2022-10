คนออสเตรเลีย 1 ใน 5 คนรับไม่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ

แม้การระบาดใหญ่ทั่วโลกจะสอนบทเรียนมากมาย แต่เกือบ 1 ใน 5 ของประชากรออสเตรเลียรับว่า พวกเขาไม่ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ





เกือบครึ่งหนึ่งยอมรับว่าบางครั้งพวกเขาลืมล้างมือก่อนหยิบจับอาหาร





ผลการสำรวจจากสมาพันธ์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้านโภชนาการ (Food Safety Information Council) พบความเชื่อมโยงกับรายงานเรื่องอาหารเป็นพิษของออสเตรเลียเกือบ 4.6 ล้านรายต่อปี



การล้างมือให้สะอาด ใช้น้ำ สบู่ และเช็ดมือให้แห้งอย่างทั่วถึง เป็นเรื่องพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ผู้คนมักลืม โฆษกของสมาพันธ์ฯ ลิเดีย บุชมันน์ (Lydya Buchtmann) กล่าว

จากการสำรวจประชากรวัยผู้ใหญ่กว่า 1,250 คน พบว่า 18 เปอร์เซ็นต์ไม่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ และ 47 เปอร์เซ็นต์ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือเตรียมอาหาร





แต่ละเพศปฏิบัติแตกต่างกันอีกด้วย โดยผู้หญิง 84 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าล้างมือหลังเข้าห้องน้ำเสมอ แต่มีผู้ชายเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ที่ล้างมือ





การสำรวจพบว่าผู้หญิง 62 เปอร์เซ็นต์ล้างมือก่อนหยิบจับอาหาร แต่มีผู้ชายเพียง 52 เปอร์เซ็นต์ที่จะทำแบบเดียวกัน





วัยรุ่นมักไม่ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำเช่นกัน มีเพียงร้อยละ 74 ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 34 ปีที่จะล้างมือ เมื่อเทียบกับร้อยละ 86 ของผู้ที่มีอายุสูงกว่า 50 ปี และวัยรุ่นมักไม่ล้างมือก่อนรับประทานขนมหรืออาหาร โดยมีวัยรุ่นร้อยละ 51 ที่จะล้างมือ เทียบกับร้อยละ 58 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า



ทางด้านมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) มีรายงานเรื่องโรคที่เกิดจากอาหารในออสเตรเลีย ซึ่งระบุว่ามีผู้ป่วยจากอาหารเป็นพิษ 4.67 ล้านรายทุกปี ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 48,000 ราย เสียชีวิต 38 ราย และสูญเงิน $2.1 พันล้านดอลล่าร์



การไม่ล้างมือให้สะอาดอาจเป็นปัจจัยสำคัญของตัวเลขเหล่านี้ คุณบุชมันน์กล่าว

คุณบุชมันน์ขอให้ทุกคนดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ของสมาพันธ์ฯ และติดโปสเตอร์คำเตือนไว้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน





สมาพันธ์ฯ แนะนำให้ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง ก่อนหยิบจับอาหาร เตรียมอาหาร หรือรับประทานอาหาร หลังจากสัมผัสเนื้อดิบ ปลาดิบ ไข่ หรือสัตว์ปีก หลังใช้ห้องน้ำ หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ขณะจามหรือไอ หลังจากสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง หรือหลังทำสวน





ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (The US Centers for Disease Control and Prevention) กล่าวว่า การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการล้างมือสามารถลดจำนวนผู้ปวยโรคท้องร่วงได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์





สามารถลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนจากโรคทางเดินอาหารได้ถึงร้อยละ 57 และโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์