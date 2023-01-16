Avustralya’ya getirdiği et ve peyniri beyan etmeyen kişiye 3,300 dolar ceza ve sınır dışı

ÖNE ÇIKANLAR Beyan edilmemiş et ve peynirle yakalanan 20 yaşındaki İspanyol vatandaşının vizesi iptal edildi.

İspanyol geçen hafta Perth Havaalanı’nda durdurulmuştu.

Avustralya biyo-güvenlik yasasının kapsamını genişletmişti.

Geçen hafta Perth’den Avustralya’ya giriş yapmaya çalışan bir İspanyol vatandaşı sertleştirilen biyo-güvenlik yasası kapsamında cezalandırılan ilk kişi oldu. Bavulundaki et ve peyniri gümrükte beyan etmeyen 20 yaşındaki adamın vizesi iptal edildi ve 3,300 Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.





Geçen Salı günü Perth Havaalanı’nda durdurulan kişinin bavulunda ticari olmayan 275 gram domuz pancetta, 665 gram domuz eti ve 300 gram keçi peyniri bulundu.





Albanese hükümeti geçen Ekim’de ülkeye hastalık ve zararlıların ülkeye girişini önlemek için yasak ürünlerle yakalananlara verilen cezaları sertleştirmişti.





Ekim öncesi kurallar geçerli olsaydı kişinin vizesi iptal edilir ve 2,664 dolarpara cezasına çarptırılacaktı.



Perth Havaalanı’nda yürüyen yolcular. İspanyol vatandaşı geçen Salı durdurulmuştu. Source: AAP / Richard Wainwright Vizesi iptal edilenler ilk uygun uçuşla sınır dışı ediliyor. Ayrıca üç yıla kadar Avustralya’ya yeniden giriş yapma yasağı getirilebiliyor.





Tarım Bakanı Murray Watt AAP haber ajansına verdiği demeçte yeni yasaklar yüzünden insanların Avustralya’ya gelmekten vazgeçebileceği düşüncesini paylaşmıyor. “Turistlerin büyük çoğunluğu kurallara uyuyor ve gümrüğe biyo-güvenlik riski oluşturacak ürünleri beyan ediyor. Bu adam böyle davranmadı.”





“Eğer bu ürünleri beyan etseydi, farklı süreçler işleyecekti ancak sorun beyan etmemesi” diye konuştu.





Şap gibi ciddi hastalıklara karşı ülkeyi korumak konusunda ciddi olduklarını ve ziyaretçilerin de ülkeye giriş yaparken bunun bilincinde olmaları gerektiğini söyledi.





Watt giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarından uçakta istenen beyan bildirgesini doldururken iyi düşünmesini, herhangi bir şüphede beyan etmeleri çağrısında bulundu.





Avustralya’da başlayacak bir şap salgınının ekonomiye 10 yılda 80 milyar dolar zararı olacağı tahmin ediliyor.



