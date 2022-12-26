Öğrencilerinin canavarlarını gerçeğe dönüştüren öğretmen viral oldu

Öğretmeni altı yaşındaki Kit’ten hayal ettiği bir canavarı çizmesini isteyince, yaratığın gerçeğe dönüşeceğini tahmin etmemiş. Ancak Melbourne’un kuzeyinde bir okula giden Kit ve 21 sınıf arkadaşını çok özel bir Noel hediyesi bekliyordu.





Adı “Googoo” olan sarı, yeşil ve gri tırtıla benzeyen ve dikenleri olan bir canavar çizen Kit, ismini eserinin yanına yazmış.





İki ay kadar sonra, eğitim yılının son haftasında öğretmeni sadece hayallerinde olan GooGoo’yu bir Noel hediyesi olarak kendisine taktim etmiş.



Canavarına GooGoo ismini koyan Kit’in öğretmeni onu gerçek yapmış. Source: Twitter SBS News’a konuşan Kit’in annesi Michelle, anaokul sınıfındaki tüm öğrencilerin çok mutlu olduğunu söylüyor.





“Hepsinin canavarları canlandı. Bu inanılmaz” diyor.





“Kit çok heyecanlandığını söyledi. Bunu söylerken de tüm heyecanlı yüz ifadelerini takındı” diye ekliyor.



Canavarına GooGoo ismini koyan Kit, Noel’de canavarını anneanne ve dedesiyle tanıştırmış. Source: Supplied / Michelle Michell, “Kit bana ‘Canavarımı seviyorum ve şimdi onun sayesinde anaokul sınıfımı ve öğretmenimi hatırlayacağım’ diyor.”





Kit annesine bu duygusal hediyenin öğretmeninin kendisini ne kadar sevdiğini gösterdiğini söylemiş.





Öğretmenin duygusal hediyesi viral oldu





Reid Parker’ın oğlu Oscar da aynı okula gidiyor. 22 öğrenciye verilen oyuncaklardaki yaratıcılığı ve harcanan zamanı düşününce etkilendiğini saklamıyor.





“Oscar’ın çiziminin yanına oyuncağı koyup fotoğrafını çektim. Aynı sınıftaki öğrencilerin ebeveynleriyle kurduğumuz Chat grubuyla paylaşınca, diğerleri de çizim ve oyuncakların fotoğraflarını gönderdi” diyor.





Ebeveynlerin izni ile ve öğretmene yönelik takdir duygularını paylaşmak için Reid hikâyeyi bu hafta Twitter’da paylaştı.





Olay viral olmuş durumda. Dört milyondan fazla izlenme ve 100 binden fazla beğeni aldı bile.





Twitter üzerinden SBS News’e açıklama yapan Reid, “Çocuklar bayıldı. Tatil döneminde Yeni Zelanda’ya gittik ve henüz ismi olmayan oyuncak bizle geliyor” diyor.





“Anladığımız kadarıyla yeni Jurassic Park Dominion filminden bir Therizinosaurus.”



Reid ve Michell oyuncakları yapmak için kendi zamanını harcayan öğretmenden çok etkilendiklerini söylüyor. “Hepsini özel zamanında kendi parasıyla yaptı. Bu müfredatın bir parçası değil” diyor Michelle.



Reid Parker'ın oğlu Oscar’ın henüz ismi olmayan canavarının esin kaynağı Jurassic Park Dominion filminden bir Therizinosaurus. Source: Twitter / Reid Parker Source: Twitter / Reid Parker Reid aynı öğretmenin geçmiş yıllarda da öğrencilerine benzer oyuncaklar yaptığını duyduğunu söylüyor.





“COVID-19 yasakları sırasında mahallede dolaşıp çocukların evlerine oyuncaklar bırakmış” diyor.





Öğretmenlerin yaptıkları özverili iş için çok daha fazla para kazanması gerektiğini gösteren yeni bir örnek diyor.





“Öğretmenler çocuklarımızın uyanık olduğu zamanın yarısını beraber harcadığı insanlar. Çocukları olacakları bireyler haline getiriyorlar. İlham kaynağı olan öğretmenleri hep duyuyoruz” diyor.





Talent.com’a göre Avustralya’da ilkokul öğretmenleri ortalama olarak yılda 83.448 bin dolar kazanıyor.



Oyuncakları yapan öğretmen

SBS News oyuncakları yapan öğretmene de ulaşmaya çalıştı. Sosyal medyadan gelen olumlu mesajların kendisini etkilediğini ancak daha fazla dikkat çekmek istemediğini söyledi.





Reid Twitter’da bir kişinin kendi kimliğini kullanarak para toplamaya çalıştığını ve bu hesabın silindiğini söyledi.



