SBS Learn English hakkında bilmeniz gerekenler

İngilizce öğrenmek hayatınızı değiştirebilir. Ancak kolay olmadığının da farkındayız. Portalımızda erişebileceğiniz videolar, podcastlar, makaleler ve pratik denemeler İngilizce öğrenmeyi eğlenceli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.



Video - izle ve öğren

Meet the Changs | Video Series Source: SBS

Changs ailesi ile tanıştınız mı?

Seviye: Kolay - Orta





Chang ailesinin her gün karşılaştığımız sıradan olaylara yönelik ne tepki verdiğini izlerken İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.





Virginia Langeberg with WIRES volunteer and rescued koala

Avustralya’nın ilginç hayvanları ile beraber yaşam

Seviye: Kolay - Orta





Avustralya’ya özgü hayvanlar ve onlarla beraber yaşamanın yöntemleri. Navitas Skilled Futures ve WIRES ile ortak bir proje.











Audio - dinle ve öğren

SBS Learn İngilizce podcastları

Seviye: Orta + İleri





Ortalama 15 dakika süren podcastlarla Avustrlaya kültürü hakkında bilgilenip popüler deyimleri konuşma ortamında öğrenin.











Fiiller: Minipods

Seviye: Orta





Vücudumuz hakkındaki tüm filleri öğrenin.









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