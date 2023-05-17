SBS Learn English hakkında bilmeniz gerekenler

İngilizce öğrenmek hayatınızı değiştirebilir. Ancak kolay olmadığının da farkındayız. Portalımızda erişebileceğiniz videolar, podcastlar, makaleler ve pratik denemeler İngilizce öğrenmeyi eğlenceli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.
Video - izle ve öğren
Meet the Changs | Video Series Source: SBS
Changs ailesi ile tanıştınız mı?
Seviye: Kolay - Orta
Chang ailesinin her gün karşılaştığımız sıradan olaylara yönelik ne tepki verdiğini izlerken İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.
Virginia Langeberg with WIRES volunteer and rescued koala
Avustralya’nın ilginç hayvanları ile beraber yaşam
Seviye: Kolay - Orta
Avustralya’ya özgü hayvanlar ve onlarla beraber yaşamanın yöntemleri. ve ile ortak bir proje.
Audio - dinle ve öğren
SBS Learn İngilizce podcastları
Seviye: Orta + İleri
Ortalama 15 dakika süren podcastlarla Avustrlaya kültürü hakkında bilgilenip popüler deyimleri konuşma ortamında öğrenin.
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Fiiller: Minipods
Seviye: Orta
Vücudumuz hakkındaki tüm filleri öğrenin.
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