SBS Learn English hakkında bilmeniz gerekenler

Avustralya’ya yerleşen göçmenlerin İngilizcesini geliştirip ülkeye daha kolay alışmalarını sağlamayı amaçlayan ücretsiz bir hizmet.

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Source: SBS

İngilizce öğrenmek hayatınızı değiştirebilir. Ancak kolay olmadığının da farkındayız. Portalımızda erişebileceğiniz videolar, podcastlar, makaleler ve pratik denemeler İngilizce öğrenmeyi eğlenceli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Video - izle ve öğren

Meet the Changs
Meet the Changs | Video Series Source: SBS

Changs ailesi ile tanıştınız mı?

Seviye: Kolay - Orta

Chang ailesinin her gün karşılaştığımız sıradan olaylara yönelik ne tepki verdiğini izlerken İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

Living with Aussie Wildlife - Virginia and koala
Virginia Langeberg with WIRES volunteer and rescued koala

Avustralya’nın ilginç hayvanları ile beraber yaşam

Seviye: Kolay - Orta

Avustralya’ya özgü hayvanlar ve onlarla beraber yaşamanın yöntemleri.
Navitas Skilled Futures
ve
WIRES
ile ortak bir proje.



Audio - dinle ve öğren

SBS Learn İngilizce podcastları

Seviye: Orta + İleri

Ortalama 15 dakika süren podcastlarla Avustrlaya kültürü hakkında bilgilenip popüler deyimleri konuşma ortamında öğrenin.

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Fiiller: Minipods

Seviye: Orta

Vücudumuz hakkındaki tüm filleri öğrenin.


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Published 17 May 2023 11:02am
Updated 3h ago 11:06am
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