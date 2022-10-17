Medicare sisteminde yolsuzluk ve israf her yıl sekiz milyar dolara mal oluyor

Highlights A joint ABC and Nine investigation reports some doctors have been billing dead people and falsifying patient records.

A Medicare expert estimates the waste and rorts cost the system up to $8 billion a year, according to the ABC.

Avustralya’da sağlık sisteminin bel kemiği olan Medicare’den her yıl sekiz milyar doların yolsuzluk veya hatalar yüzünden kaybolduğuna yönelik haberler çıkmasının ardından federal hükümet dolandırıcıları uyardı.





Hazine Bakanı Jim Chalmers haberdeki iddiaların doğru çıkması durumunda, olayın “iğrenç” olduğunu söyledi ve acilen dolandırıcılar yönelik cezalandırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti.





Federal hükümetin önde gelen kalanlarından Bill Shorten ve Tanya Plibersek, ABC ve Nine medya kurumunun ortak olarak hazırladığı haberle ilgili olarak yorumda bulundular. Haberde bazı doktorların sunmadıkları hizmetler için ücret aldıkları iddia edilmişti.





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Kamu Hizmetleri ve NDIS (Ulusal Engelli Sigorta Fonu) Bakanı Bill Shorten doktorların çoğunu yasalar kapsamında hizmet verdiğini ancak yine de dolandırıcılığın bir sorun olduğunu söyledi.



Hazine Bakanı Jim Chalmers dolandırıcıların acilen cezalandırılması gerektiğini söyledi. Source: AAP / Mick Tsikas Nine’daki Today programına konuşan Shorten, bazılarının sistemi dolandırmaya çalışmasının vergi mükelleflerini umutsuzluğa ittiğini söyledi. “Dolandırıcılar ayak izi bırakır. Herkesin bu sisteme tam olarak güvenmesi gerekiyor. Bizim de dolandırıcılara ‘yakalanacaksınzı’ mesajı vermemiz gerekiyor” diye konuştu.





Geçmişte sağlık bakanlığı da yapan mevcut Çevre Bakanı Tanya Plibersek,Seven kanalındaki Sunrise programına veridği demeçte haberi “şok edici” olarak niteledi.





Avustralyalıların Medicare sistemine değer verdiğini ve bu sistemi dolandırmaya çalışanların da cezalandırılması gerektiğini söyledi. “Avustrlayalılar Medicare’i seviyor. Sağlık sistemimizi seviyor. Ancak dolandıranlar varsa sistem çalışamaz. Dolandıranlar yasalarca belirtilen en ağır şekilde cezalandırılmalı” diye konuştu.





ABC ve Nine’ın ortak yürüttüğü araştırmaya göre bazı doktorlar vefat etmiş kişilere fatura yazıyor ve gelirlerini artırmak için hastaların sağlık verileri ile oynuyorlar. Geri ödemeler konusunda hata yapanların da büyük miktarda zarar neden olduğu bildiriliyor.



