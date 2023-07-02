Türkçe olarak Toprakların Kabulü

Toprakların Kabulü (Acknowledgement of Country) açıklaması genelde bir konuşma veya toplantı gibi özel veya kamuya açık alanda yapılan etkinliğin öncesinde yapılır.
Etkinliğin gerçekleştiği toprakların Geleneksel Sahipleri’ni kabul ve onlara saygı niteliğini taşır.
SBS Audio’da tüm yayınların başında o yayının dilinde Toprakların Kabulü açıklaması seslendirilir.
Bunun amacı Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halkların bulunduğumuz Topraklarla bağını kabul ettiğimizi göstermek ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunmaktır.
Ayrıca Avustralya topraklarında egemenlik haklarından hiçbir zaman feragat edilmediğini de kabul etmiş oluruz.
Toprakların Kabulü açıklamasını sunmanın belli bir metni yoktur ve isteyen herkes yapabilir.
merasimi sadece o toprakların Geleneksel Sahiplerince veya o toprakların Geleneksel Sahiplerinin yetkilendirdiği Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halk mens
Toprakların Kabulü örneği;
Toprakların, gökyüzünün ve su yollarının geleneksel sahiplerine teşekkür eder, geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarımızı sunarız. Dünyanın en eski ve kesintisiz devam eden kültürüne saygılarımızı sunarız.
Bulunduğunuz bölgenin Geleneksel Sahiplerinin kim olduğunu öğrenmek için eyalet, bölge veya yerel belediyenizin web sitesini ziyaret edebilir veya bölgedeki Aborijin ve Yerli toplum kurumlar ile iletişime geçebilirsiniz.
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Acknowledgement of Country in Turkish
00:26
AVUSTRALYA YERLİ KÜLTÜRÜ
Avustralya yerlilerinin Topraklara Hoş Geldin merasimi ne anlama geliyor?
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