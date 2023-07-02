Türkçe olarak Toprakların Kabulü

Toprakların Kabulü (Acknowledgement of Country) açıklaması genelde bir konuşma veya toplantı gibi özel veya kamuya açık alanda yapılan etkinliğin öncesinde yapılır.





Etkinliğin gerçekleştiği toprakların Geleneksel Sahipleri’ni kabul ve onlara saygı niteliğini taşır.





SBS Audio’da tüm yayınların başında o yayının dilinde Toprakların Kabulü açıklaması seslendirilir.





Bunun amacı Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halkların bulunduğumuz Topraklarla bağını kabul ettiğimizi göstermek ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunmaktır.





Ayrıca Avustralya topraklarında egemenlik haklarından hiçbir zaman feragat edilmediğini de kabul etmiş oluruz.





Toprakların Kabulü açıklamasını sunmanın belli bir metni yoktur ve isteyen herkes yapabilir.





Topraklara Hoş Geldin merasimi sadece o toprakların Geleneksel Sahiplerince veya o toprakların Geleneksel Sahiplerinin yetkilendirdiği Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halk mens





Toprakların Kabulü örneği ;





Toprakların, gökyüzünün ve su yollarının geleneksel sahiplerine teşekkür eder, geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarımızı sunarız. Dünyanın en eski ve kesintisiz devam eden kültürüne saygılarımızı sunarız.

