Akşener masaya döndü, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı

ÖNE ÇIKANLAR Birkaç gün önce sert bir şekilde eleştirdiği parti liderleri ile barışan İyi Parti Genel Başkanı Akşener Millet İttifakı’na geri döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcıları adayları olacak.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Kılıçdaroğlu’na başarılar dileyip görüşmek için beklediklerini söyledi.

Geçen Cuma gününden beri fırtınalar yaşayan Millet İttifakı’nda taraflar barıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine anlaştı. Uzun pazarlıklar sonucu Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 14 Mayıs’ta yarışacak adayı olarak açıklandı.







2 Mart’ta adayı belirlemek için bir araya gelen altı partinin lideri 6 Mart’ta adayın açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 Mart Cuma günü İyi Parti Akşener müttefiklerini suçlamış ve sert bir açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını tercih ettiğini belirtmişti.





“Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır” diyen Akşener, “Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.”









Sonraki günlerde karşılıklı sert açıklamalarla gerilim artmış ancak dün Yavaş ve İmamoğlu’nun İyi Parti merkezinde Akşener’le görüşmesi bir dizi toplantının gerçekleşmesini sağlayarak tarafların barışmasını sağladı.





Daha sonra birkaç saat önce hiç tahmin edilmeyecek bir şekilde Akşener Millet İttifakı’nın Saadet Partisi merkezindeki zirveye katılması sağlandı. Toplantı sonrası da Kılıçdaroğlu’nun ittifakın adayı olduğu resmen açıklandı.





Akşener’in önceki eleştirilerini gidermek için Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görev yapacakları belirtildi.





Yapılan ortak açıklamada, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Yardımcısı olarak atanacaklardır" dendi.



Ayrıca bakanlıkların dağılımı da belirlendi. “Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir” dendi.





Cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik bir önemi olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz" dedi.







