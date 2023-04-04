Avustralya’da memurların iş telefonlarına TikTok yasağı

ÖNE ÇIKANLAR Avustralya devlet memurlarının iş telefonlarına TikTok yasağı getiren ülkeler arasına girdi.

Yasak uygulamanın yarattığı güvenlik riskine karşı alındı.

Çin menşeli uygulamanın devlet görevlilerine karşı kullanılmasından endişe ediliyor.

Avustralya’da devlet memurlarına dağıtılan iş telefonlarında TikTok kullanılamayacak. Güvenlik gerekçesiyle Başbakan Anthony Albanese’nin aldığı karar İçişleri Bakanlığı’nın bir incelemesi kapsamında Çin merkezli uygulamanın yarattığı riske karşı alındı.





Adalet Bakanı Mark Dreyfus Salı günü yaptığı açıklamada bakanlık müsteşarına gerekli talimatları verdiğini ve yasağın federal hükümet tarafından dağıtılan cep telefonu dahil tüm cihazları kapsayacağını söyledi.



Bakan ayrıca yasağa karşı istisnaların kişi bazında inceleneceğini ve sadece gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kabul edileceğini söyledi.





ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği de güvenlik gerekçesiyle benzer kararlar almıştı.





TikTok Australia ve Yeni Zelanda’nın genel müdürü Lee Hunter gelişmelerden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi ve kararın siyasi gerekçelerle alındığını iddia etti.



