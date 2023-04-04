Avustralya’da memurların iş telefonlarına TikTok yasağı

Federal hükümet güvenlik kaygıları nedeniyle Çin menşeli cep telefonu uygulamasının yasaklanması yönünde karar aldı.

The TikTok app logo.

ABD, Yeni Zelanda ve Kanada dahil çok sayıda ülkede hükümetler kamuda çalışan kişilerin cep telefonlarında TikTok yüklemesini yasaklamıştı. Source: AAP / Kiichiro Sato

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya devlet memurlarının iş telefonlarına TikTok yasağı getiren ülkeler arasına girdi.
  • Yasak uygulamanın yarattığı güvenlik riskine karşı alındı.
  • Çin menşeli uygulamanın devlet görevlilerine karşı kullanılmasından endişe ediliyor.
Avustralya’da devlet memurlarına dağıtılan iş telefonlarında TikTok kullanılamayacak. Güvenlik gerekçesiyle Başbakan Anthony Albanese’nin aldığı karar
İçişleri Bakanlığı’nın bir incelemesi
kapsamında Çin merkezli uygulamanın yarattığı riske karşı alındı.

Adalet Bakanı Mark Dreyfus Salı günü yaptığı açıklamada bakanlık müsteşarına gerekli talimatları verdiğini ve yasağın federal hükümet tarafından dağıtılan cep telefonu dahil tüm cihazları kapsayacağını söyledi.
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Bakan ayrıca yasağa karşı istisnaların kişi bazında inceleneceğini ve sadece gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kabul edileceğini söyledi.

ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği de güvenlik gerekçesiyle benzer kararlar almıştı.

TikTok Australia ve Yeni Zelanda’nın genel müdürü Lee Hunter gelişmelerden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi ve kararın siyasi gerekçelerle alındığını iddia etti.

TikTok’la ilgili endişelerin
merkezinde uygulama tarafından toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından yasalar çerçevesinde ele geçirilme korkusu yatıyor. Uygulamanın sahibi olan ByteDance Çin hükümetinin kullanıcı verilerine ulaşabileceği iddialarını reddetmişti.

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Published 4 April 2023 11:34am
Source: SBS
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