Avustralya için ziyaretçi vizesi bekleme süreleri artık aylarla ölçülüyor

AVUSTRALYA VİZESİ BEKLEME SÜRELERİ UZADI Yeni açıklanan bir rapora göre Çin’den gelen turistler vize için ortalama dört ay beklemek zorunda.

Ziyaretçi sayısı da pandemi öncesine nazaran çok düşük.

Yaz aylarının yaklaşması ile Avustralya’da tatil yapmak isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Ancak yeni yayınlanan bir rapora göre, turist vizesine başvuranların aylarca beklemesi gerekiyor.





İçişleri Bakanlığı’nın raporuna göre sürekli şikâyet konusu olan vize bekleme süreleri artık tavan yapmış durumda. Raporun ortaya koyduğu bir başka gerçek de 1 Kasım 2021’de sınırların uluslararası ziyaretçilere açılması ile beraber gelenlerin sayısının pandemi öncesine kıyasla çok daha düşük olması.





1 Nisan ile 20 Haziran 2022 arasındaki vize trafiğini inceleyen rapora göre 600 ve 676 numaralı turist vizesi başvurularının yüzde 75’i 59 gün içinde tamamlanmış. 2019’da aynı vizeler için bekleme süresi 16 gündü ve bu da yüzde 269’luk bir uzama olduğunu ortaya koyuyor.





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Aynı zamanda kısa dönemli 456 numaralı ticari vize ile 600 numaralı ticari vize için bekleme süreleri yedi günden 15 güne çıktı.





Vize süreçlerindeki uzama başvuru sayılarındaki büyük düşüşe rağmen gerçekleşti.



Turist vizesi başvurularının yüzde 75’i 59 gün içinde tamamlanıyor. Source: SBS Nisan-Haziran 2019 döneminde turist ve ticari toplam 1,3 milyon ziyaretçi vizesi başvuru alan Avustralya’da bu yıl aynı dönemde 695,343 vize başvurusu yapıldı.



Bekleme süreleri neden uzadı?

Veriler bu yıl 1 Nisan ile 30 Haziran arasındaki dönemi kapsıyor. Vize süreçlerine el atacağını söyleyen Anthony Albanese’nin İşçi Partisi 21 Mayıs’ta federal seçimleri kazandı.





SBS News’e konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü biriken vize başvurularını sonuçlandırmanın zaman alacağını söyledi. Sözcü riskleri tarttıklarını ve bazı başvuruları dikkatle incelerken diğerlerini daha hızlı sonuçlandırdıklarını söyledi.





İçişleri bakanlığı sözcüsü 1 Haziran’dan beri 2,8 milyon geçici ve sürekli oturum hakkı sağlayan vize başvurusunun sonuçlandırıldığını belirtti. Bunlardan 1,5 milyonu turizm, 199 bini öğrenci ve 43 bini geçici çalışma vizesi başvuruları.





Albanese hükümeti ayrıca bekleme süreklerini kısaltmak için ilave 36,1 milyon kaynak ayrıldığını ve 500 kişinin vize onay sürecine dahil edileceğini açıkladı. Eylül sonuna kadar yüz kadar yeni çalışanın vize başvuru sürecine dahil edildiği belirtiliyor.









Mayıs başından beri 260 İçişleri Bakanlığı çalışanı da vize onay sürecine dahil edildi. Ancak çalışan sayısının pandemi öncesindeki seviyeye gelip gelmediği bilinmiyor.





Eskiden Göçmen İdaresi Kurumu’nda çalışan Abul Rizvi vize bekleme sürecinde hızlanmanın Temmuz-Eylül dönemini kapsayan raporda görüleceğini tahmin ediyor ancak hızlanmanın bir anda olamayacağı yönünde de uyarıyor.





İçişleri Bakanlığı’nın en son Ağustos’ta güncellenen vize sayfasına göre 600 numaralı vize için başvuru sahiplerinin yüzde 75’inin 63 gün beklediği belirtiliyor. Bu da bekleme sürelerinin uzadığını göstertiyor.



Some travellers wanting to visit Australia have waited months to get their visas approved. Bu arada, vize bekleme süreleri ülkeden ülkeye de farklılık gösteriyor. Rapora göre Çin’den turist vizesine başvuranların ortalama bekleme süresi 120 gün. 2019’da bu süre dokuz gündü. Rizvi bazı ülkelerden yapılan başvurularda dolandırıcılık teşebbüslerinin olduğunu ve bu yüzden farklılık gösterdiğini söyledi.





ABD vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 75’i 52 gün içinde sonuçlanmış.



Gelen sayısında büyük düşüş

Ziyaretçi sayısında pandemi öncesi seviyeye gelmek için bir süre daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.





2021/22 döneminde 699,725 kişi Avustralya’yı ziyaret etti. 2018/19’da sayı 6,5 milyondu.





Gelenlerin yüzde 17’si Hindistan’dan, yüzde 15’i Britanya’dan ve yüzde 12’si Singapur’dan.





2018/19 döneminde Çin’den gelenler toplamın yüzde 17’siydi. Yüzde 11 ABD ve yüzde 10 Britanya’dan gelmişti. Şimdi Çin’den gelenler toplamın yüzde 2,3’ü.





Yine de turizmin toparlandığına dair bazı sinyaller var. Haziran 2022’de 219,607 turist vizeli kişi Avustralya’daydı. 2019’da aynı dönemdeki rakam 316,469’du. Eski seviyede değil ancak yakın.



The number of visitors to Australia has dropped dramatically. Source: SBS

Bazı ülkelerden vize almak daha zor

Rapora göre vize onay oranı da ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.





Avustralya Nisan-Haziran 2022 döneminde yapılan başvuruların yüzde 91,9’unu onayladı. 2019’da aynı dönemde onaylanma oranı yüzde 94,6’ydı. Bazı başvuru sahiplerinin pandemi dönemindeki uzama nedeniyle koşullarının değiştiği ve artık gelmek istemediği için oranlarda farklılık olmuş olabileceği belirtiliyor.





Ülkeler arasında da onay oranı farklılık gösteriyor. Tayland vatandaşlarının yaptığı 600 ve 676 numaralı vize başvurularının yüzde 66’sı onaylanırken ABD vatandaşları için bu oran yüzde 95. 2019’da Tayland’ın onay oranı yüzde 82’ymiş.

