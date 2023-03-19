Hayat pahalılığı Avustralyalıların uykusunu kaçırıyor

ÖNE ÇIKANLAR Küresel çapta yapılan bir ankete göre Avustralyalıların neredeyse yarısı yorgun uyanıyor.

Üçte biri uykusuz kalkmanın nedeni olarak geçim sıkıntısını işaret ederken sadece onda biri dinç uyandığını belirtmiş.

Bir uyku fizyoloğuna göre endişe verici bir eğilim gözlemleniyor.

Hayat pahalılığı artan sayıda Avustralyalının uykusunu kaçırıyor. Ondan fazla ülkeyi inceleyen ResMed (California merkezli tıbbi cihaz şirketi) küresel uyku endeksine göre, Avustralyalıların yüzde 42’si yorgun uyanıyor.





Avustralyalıların yarıdan fazlası COVID-19 ortaya çıktığından beri yaşadıkları stresin uyku kalitelerini etkilediğini belirtmiş. Her on Avustralyalıdan sadece biri dinç bir şekilde uyandıklarını belirtmiş.





Avustralyalılar her gece ortalama 6,9 saat uyuyor, ki bu tavsiye edilen yedi ila dokuz saatten daha az.





Anketin dahil ettiği ülkelerden sadece Britanya (6,8 saat) ve Japonya’da (6,5 saat) insanlar daha az uyuyor.





Dengeli beslenme ve düzenli spor dışında uyku sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı. Sleep Health Foundation (Uyku Sağlığı Vakfı) Başkanı Moira Junge uyku sırasında bedenin kendini tamir ettiğini belirtiyor. “Toplum ve hükümetin uykuyu ciddiye alması gerekiyor” diye konuşuyor.





ABD, Almanya, Fransa, Kore, Meksika, Singapur, Brezilya, Çin, Hindistan, Britanya ve Avustralya’dan toplam 20 bin kişiyle konuşan RedMed, kronik uykusuzluğun diyabet, obezite, yüksek tansiyon, depresyon, kalp krizi ve inme riskini arttırdığı belirtiliyor.





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ResMed’den uyku fizyoloğu Tim Stephenson her on Avustralyalıdan birinin dinç uyanmasının endişe verici bir veri olduğunu söyledi.





Küresel çapta en fazla uykuyu alanlar millenial (1980 başlarından 1990 ortalarına kadar doğanlar) ve Gen Z (1990 ortalarından 2010’lara kadar) nesiller. En az uyuyanlar ise İkinci Dünya Savaşı sonrası doğanlar ve şu anda 65 yaş ve üstü olanlar.

