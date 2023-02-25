Avustralya arama kurtarma ekibi geri döndü

Öne çıkanlar Avustralya arama kurtarma ekibi, Cumartesi akşamı Sydey’e geri döndü.

Avustralya kurtarma ekibi, orada bulunduğu iki hafta boyunca araştırma yaptığı 27 enkaz altından 34 kişinin cenazesini çıkararak yakınlarına teslim etti.

Görevleri süresince yaşadıkları ve şahit olduklarından olumsuz yönde etkilenen itfaitecilere gerekli psikolojik ve diğer desteklerin sağlanacağı da açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli depremler ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye giden Avustralya arama kurtarma ekibi, Cumartesi akşamı Sydey’e geri döndü.





72 kişilik Disaster Assistance Response Team (DART) ekibi iki hafta süreyle Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.





Ekibi taşıyan uçak saat 18.00’de Sydney’deki Richmond Askeri Hava Üssü’ne indi.





Ekibi karşılayanlar arasında FRNSW Başkanı Paul Baxter, TC Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve diğer yetkililer ve aileler yer aldı.





Depremde en çok zarar gören Antakya’da görev yapan Avustralya kurtarma ekibi, orada bulunduğu iki hafta boyunca araştırma yaptığı 27 enkaz altından 34 kişinin cenazesini çıkararak yakınlarına teslim etti.





Karşılama alanında konuşan NSW Acil Hizmetler Bakanı Steph Cooke, “Hatay’da yardım çağrılarına yanıt veren Uzman ekibimize çabalarından dolayı teşekkür ederiz,” dedi.





FRNSW Başkanı Paul Baxter ise, “Orada görev yapan itfaiyecilerimiz deprem kurbanlarına hak ettikleri saygıyı göstermiş, hayatta kalanları desteklemiştir. Ama yaptıkları tüm çalışmaların büyük bir psikolojik dayanıklılık gerektirdiğini biliyoruz,” dedi.



