Avustralya yardım ve kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı

Öne çıkanlar Ekibi taşıyan Avustralya Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, Pazar günü indi.

Ekip, 72 kişiden oluşuyor.

Ekibin büyük bölümünü NSW İtfaiye kurtarma görevlileri, gerisini sağlık personeli oluşturuyor.

Avustralya Kurtarma ekibini havalanında Türkiye'nin Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage karşıladı.





Ekip yanında yüksel teknoloji ürünü arama kurtarma ekipmanı ve tıbbi malzemeleri de kapsayan 4 konteryer dolusu yardım malzemesi de götürdü.





Türkiye’ye giden ekip kendi kendine yeterli olacak. Yani yemeklerini, yangın söndürme hortumlarını, çadırlarını hatta sargı bezlerini bile yanlarında götürüyorlar.



