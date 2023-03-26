NSW Seçimleri: Chris Minns liderliğindeki İşçi Partisi tek başına iktidar yolunda

Öne çıkanlar Dominic Perrottet Cumartesi akşamı saat 21’de Minns’i arayarak yenilgiyi kabul etti ve başarısından dolayı kutladı.

İşçi Partisi parlamento çoğunluğu için gereken en az 47 sandalyeyi garantiledi.

Her iki lider de iktidara gelmek için seçmenlerin üçte birinin yaşadığı Batı Sydney milletvekilliklerini kazanmak için çok çaba harcadı.

Avustralya ana karada bir uçtan diğer uca İşçi Partisi egemenliği, dün akşam sonuçları İşçi Partisi zaferi ile ortaya çıkan NSW seçimiyle tamamlandı.





Avustralya’da artık Tazmanya dışında bütün eyalet ve bölgeler İşçi Partisi tarafından yönetilecek.





25 Mart NSW Seçimleri, Cumartesi akşamı ortaya çıkan sonuçlarla yeni başbakanın İşçi Partisi Lideri Chris Minns olacağını gösteriyor. Minns Hükümetinin tek başına iktidara gelmesi için yeterli çoğunluğu alması bekleniyor.





Dün akşam seçim zafer konuşması yapan Minns, partisinin eyaleti yönetmeye hazır olduğunu ilan etti. Minns, "Bu eyaletin halkını hayal kırıklığına uğratmayacağız, Herkesin hükümeti olacağız. İşimizin zor, sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz ama NSW İşçi Partisi geri döndü ve bu büyük eyaleti yönetmeye hazır," dedi.





Minns, Liberal Başbakan Dominic Perrottet’e hizmetlerinden dolayı teşekkür de etti.





Minns, "Bu kampanya benzersiz bir biçimde saygılı ve uygar bir havada geçti. Örnek olacak bir kampanya oldu. Hiç bir parti çirkin bir propaganda yürütmedi," dedi.



İşçi Partisi’nin seçimi kazandığı belli olunca Sydney’de düzenlenen zafer konuşması salonuna gelen ve kampanya’da aktif olarak Minns’i destekleyen Federal Başbakan Anthony Albanese, Minns’i kutladı ve halkın gönlündeki lider olduğunu söyledi.



Albanese’nin aksine, Federal Muhalefet Lideri Peter Dutton, seçim kampanyası sırasında Başbakan Dominic Perrottet’in kampanyasında destek vermek için hiçbir toplantıya katılmadı.



Perrottet yeni başbakanı kutladı

Perrottet, 25 Mart Cumartesi seçim gecesi saat 21.00 sıralarında Minns’i arayarak başarısından dolayı kutladı.





Perrottet, NSW halkına ülkenin iyiliği için yeni başbakanı destekleme çağrısı yaptı.





Perrottet, "NSW’de herkesi, siyasi düşüncesi ne olursa olsun Minns’i desteklemeye çağırıyorum. Çünkü NSW’de iyi şeyler olursa, ülke kazanır, bu nedenle hepimiz birlik olmalıyız," dedi.





Perrottet, eski başbakan Gladys Berejiklian’ın yolsuzluk kovuşturması ile yüz yüze kalmasıyla istifası sonrasında 18 ay önce başbakan oldu ve dördüncü kez kazanması için Koalisyona liderlik etti.





Perrottet, Minns’in iyi bir bşbakan olacağına inandığını kaydetti ve seçim yenilgisinin sorumluluğunu üzerine alarak parti liderliğinden ayrılacağını da ekledi. Perrottet, "Yeni taze bir başlandıca ihtiyacımız olduğu oldukça açık bir durum," dedi.



Liberaller ‘nerde yanlış yaptık?’ sorusunun yanıtını arayacak

İşçi Partisi seçim zaferinin keyfini yaşarken, Liberallerin seçim yenilgisinin nedenini belirlemek için analiz süreci de başladı.





Liberallerin seçim sonuçlarını izlediği salonda bulunan Eski Liberal Başbakan John Howard, sonuçlar konusunda yorum yapmak istemedi. Howard, "Bir değerlendirme yapmak için çok erken," dedi.





Howard, Dominic Perrottet’in, Berejiklian’ın beklenmedik ayrılığı sonrası ‘oldukça zor koşullarda’ başbakanlık görevini üstlendiğine işaret etti ve ona hayranlık duyduğunu kaydetti.



Liberallerin federal düzeyde önemli isimlerinden biri olan Gölge Maliye Bakanı Angus Taylor, Sky News’de yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliği konusundaki ilerici liberal politikalar uygulamamaları ve kentli seçmenleri kaybetmelerinin seçim yenilgisinde rol oynayıp oynamadığı sorusuna, ‘herkese duymasını istediği şeyleri söylemek gerektiğini, hangi alanda kuvvetliysen kampanyayı o alanda sürdürmelisin’ diyerek yanıt verdi.



NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Source: AAP / AAP Her iki lider de oyların birbirine çok yakın olduğu ve NSW’de seçmenlerin üçte birinin bulunduğu anahtar rolü oynayan Batı Sydney’e çok önem verdi.





Başbakan Perrottet eşi Helen ve kızı Celeste ile oyunu Beecroft’ta bir ilkokulda, Minns ise eşi Anna ve üç çocuğuyla gittiği Kogarah’ta kullandı.

