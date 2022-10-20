Sivriler hep sizi mi ısırıyor? Araştırmacılar neden olduğunu ortaya çıkardı

Öne Çıkanlar Araştırmacılar sonunda sivrisineklerin neden insan seçtiğini bulduklarını iddia ediyor.

Deneylerin sonuçları daha etkili sivrisinek kovucu ilaç geliştirmekte kullanılacak.

Kan emici sivrisinekler herkesi es geçerken gelip sizi mi ısırıyor? ABD’de araştırmacılar bunun neden olduğu öğrendiklerini söylüyor.





Bilimsel dergi Cell’de yayınlanan araştırmaya göre, sivrisineklerin özellikleri bazı kişileri hedef alması sıkça gözlemlenen ancak nedeni pek bilinmeyen bir olgu.





New York merkezli lisansüstü araştırma kurumu The Rockefeller University’den bilim insanları, sivrisineklerin derideki Karboksilik asitlere (carboxylic acids) geldiğini ortaya çıkardı.



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Derideki sebum adlı bezin salgıladığı Karboksilik asitler derinin nemli kalmasını sağlarken bir yandan da bakteri, mantar ve ultraviyole ışınlardan koruyor.





Araştırmaya göre sivrisinekler için derisindeki Karboksilik asit oranı yüksek olan insanlar daha cazip. Hatta koku reseptörleri olmayan genetik olarak oynanmış mutant sivrisinekler bile derisinde Karboksilik asit oranı yüksek insanları tercih etmiş.





Araştırmaya göre koku duyusu olmayan sivrisinekler bile insanların arasında Karboksilik asit oranını ayırabiliyor.



Sivrisinek çekim gücü

Kişiler arasında sivrisinekleri çekme oranı büyük farklılık gösterebiliyor. Denekleri “sivrisinekleri çekme gücü”ne göre ayıran araştırmacılar, çekim gücü en yüksek kişinin en yüksek ikinci kişiden dört kat daha çekici olduğunu ortaya çıkardılar. Ayrıca en çekici kişinin çekim gücü en iticinin 100 katıymış.



Araştırmacılar sivrisineklerin ısırma oranına göre insanlara “çekim gücü” notları verdi. Source: AAP Sivrisinek ısırmasına yönelik kan grubu, tüketilen besin, B vitamini veya sarımsak kullanımı gibi teoriler yerine Cell’de yayınlanan araştırma olaya bilimsel açıdan yaklaşıyor. Araştırmanın sonuçlarının daha etkili sivrisinek kovucu ilaç geliştirmekte kullanılacağı belirtildi.





Yine de araştırmacılar kesin bir yargı için henüz erken olduğu konusunda uyarıyor. Derinin zaman içinde yaydığı kokunun belli bir standardı tutturup tutturmadığı henüz belli değil. Ayrıca araştırmaya göre sivrisineklerin sık sık ısırdığı bölgelerden yayılan koku normalden daha hafif.



