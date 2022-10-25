Ebeveyn ve nitelikli göçmen vizeleri artıyor: Yeni federal bütçeden göçmen girişimi

Öne çıkanlar Nitelikli çalışan vizesi sayısı 79,600’den 142,400’e çıkıyor.

2021-22 bütçesinde dört bin 500 olan ebeveyn vizesi sayısı önümüzdeki yıl için sekiz bin 500’e çıkarıldı.

Albanese hükümetinin bu akşam açıklanan yeni federal bütçesinde ebeveyn ve nitelikli çalışan göçmen vizeleri geçmişe nazaran neredeyse ikiye katlandı. Bir önceki Morrison hükümeti tarafından daraltılan göçmen programı fonu da artırılıyor.





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Vize onaylanmasını yürüten İçişleri Bakanlığı’na süreci hızlandırması için dört yılığına 576 milyon dolar ek kaynak aktarılacak. Para ayrıca offshore merkezler ve mülteciler için harcanacak. Yine de fon Mart’ta önceki hükümetin açıkladığı 875 milyon dolarlık kaynaktan oldukça az.



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. Albanese hükümeti geçmişte vize onay sürecini hızlandırmak için 36,1 milyon dolar ek kaynak sözü vermişti. Ayrıca yıllık kabul edilecek göçmen sayısını da 160 binden 195 bine çıkarmıştı.





Hükümet vize sayısını sabit tutsa da Pasifik Okyanusu ülkeleri ve Timor-Leste vatandaşları için Pacific Engagement Vizesi çıkardı. Yılda üç bin kişiye verilicek bu vize 195 bin sayısına dahil dedğil.





Eyalet, kırsal, sponsorlu vize gruplarını da dahil eden nitelikli çalışan vizesi sayısı 79,600’den 142,400’e çıkarıldı. Nitelikli göçmen vizelerinin büyük çoğunluğu yurt dışında yaşayanlara veya uzun yıllardır Avustralya’da yaşayan Yeni Zelandalılara gidecek.





Ayrıca ebeveyn vizesi sayısı da yıllık dört bin 500’den sekiz bin 500’e çıkarıldı.





Eş ve çocuk vizesi sayısında herhangi bir sınır olmayacak. Bunlar dışında 500 aile vizesi ve 100 özel vize olacak.





İnsani yardım vize sayısı 2022-23 döneminde 13 bin 750’de sabit kalırken Afgan mülteciler için dört yıllığına 16 bin 500 vize ayrıldı.





Göçmen programındaki büyümenin bütçeye önümüzdeki dört yılda ilave 935 milyon dolar vergi geliri getirmesi öngörülüyor. Yeni göçmenlerin dil programları ve eğitim kapsamında yaratacağı masrafın ise 487 milyon dolar olması bekleniyor.





Bazı Avustralyalılar yeni göçmenlerin burada yaşayanların elinden iş kaptığını düşünse de veriler bunu doğrulamıyor. Bağımsız ekonomist Chris Richardson 1970’lerin sonlarına doğru kadınlar işgücü piyasasına girdiği dönemde benzer tartışmaların yapıldığını söylüyor.



