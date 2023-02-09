Federal Hükümetin Türkiye’ye göndereceği yardım malzemeleri hazır

Öne çıkanlar Yola çıkacak malzeme 20 metrelik dört konteyneri doldurabilecek büyüklükte.

NSW arama kurtarma ekibi (FRNSW) dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Türkiye’ye gidecek ekip yerel halka yük olmamak için yemeğini de yanında götürüyor.

Fire and Rescue NSW lojistik uzmanları içinde yüksek teknoloji ürünü malzemenin de bulunduğu 22 ton malzemeyi paketleyerek yola çıkmaya hazır hale getirdi.





Malzemeler, NSW’den Türkiye’de deprem bölgesine gidecek 72 kişilik arama ve kurtarma ekibiyle birlikte yola çıkacak.





Ekip, 52 Fire and Rescue NSW elemanı ve kentsel alanlarda meydana gelen felaketlerde arama kurtarma çalışmaları yapan, özel eğitimli Urban Search and Rescue (USAR) elemanından oluşuyor.





Türkiye’ye gidecek itfaiyeciler kendi kendine yeterli olacak. Yani yemeklerini, yangın söndürme hortumlarını, çadırlarını hatta sargı bezlerini bile yanlarında götürüyorlar.





Türkiye’ye gidecek malzeme 93 metreküp olarak ölçüldü. Malzemelerin hepsi 20 metrelik dört konteyneri dolduracak büyüklükte.





Yola çıkacak Teknik ekipman arasında ‘yılan kamerası’ adı verilen enkaz altında canlı arayabilecek kamera, kurtarma ekipleri enkazda araştırma yaparken, enkazda bir kayma olması ihtimaline karşı, hareketliliği belirleyip enkazda çalışanları uyaracak bir cihaz; ve sismik dinleme aleti de buılunuyor. Bu alet olası artçı depremleri ve eğer enkaz altındaki kişi yardım isteme amacıyla hafifçe bir şeye vuruyorsa, bu vuruşu tesbit ediyor.





Ekip ayrıca kaya matkabı, çeşitli ebatlarda testereler gibi büyük aletleri de yanında götürüyor.





FRNSW Müdür Yardımcısı David Lewis, “Gerçek şu ki, depodaki her şeyi yanımızda götürüyoruz. Bu gibi durumlar için çok tatbikat yaptık. Kendi kendimize yetmemiz, oraya varınca yerel ekiplerin ve halkın üzerine yük olmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu malzeme biz nereye gidersek oraya gider. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Halattan not defterine, kalem pillerimize kadar her şeyi götürüyoruz,” dedi.





Giden İtfaiyeciler, Birleşmiş Milletler’in değerlendirmesine göre, dünyanın en iyi USAR operatörleri arasında yer alıyor.





FRNSW, felaket bölgelerinde çalışacak teknisyenlerini, Sydney’in batısında Orchard Hills’deki Acil Hizmetler Akademi’sindeki eğitiyor. Akademide eğitim amacıyla deprem enkazı gibi hazırlanmış, insan yapımı özel sahne bulunuyor.





Bu sahne dört yıl önce yapıldı. Eğitim amaçlı enkaz sahnesi, dünyanın en iyi tasarlanmış deprem eğitim sahnesi olarak tanınıyor.





Sahnedeki yıkılmış binada beton ve metal yığını, enkaz altında kalmış araçlar, hatta enkaz altında kalmış bir tren vagonu da bulunuyor.

















