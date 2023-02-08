Türkiye-Suriye depremi: Dört Avustralyalı kayıp, Avustralya kurtarma ekipleri yola çıkıyor

KEY POINTS: Avustralya kurtarma ekibin hafta sonunda Türkiye'ye ulaşmasını hedefliyor end of the week.

Hükümet ilk etapta 10 milyon dolar yardım açıkladı.

Başbakan, felaketin 'korkunç bir düzeyde' oldupğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, deprem bölgesinde bulunan dört Avustralyalıdan haber alınamadığını doğruladı. Bakan, bu kişilerin güvenliğinin öncelikli ele alındığını söyledi.





Federal Hükümet, bu hafta Türkiye ve Suriye’yi etkileyen büyük deprem ardından başlangıç olarak 10 milyon dolar yardım teklif edileceğini açıkladı.





Başbakan Anthony Albanese, Çarşamba günü Avustralya Dışişleri Bakanlığı’nın (DFAT) kentsel alanda arama-kurtarma çalışmaları yürütecek 72 kişiden oluşan bir kurtarma ekibinin gitmesi için çalıştığını söyledi.



Thousands have been killed in a magnitude 7.8 earthquake that has rocked Syria and Turkey. Source: AFP, Getty / Aaref Watad Başbakan, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Üzerimize büyük bir ağırlık çöktü. Kayıplara sırtımızı dönmek mümkün değil. Korkunç bir yıkım, koca bloklar dümdüz oldu. Ama gerçek yıkımı elbette ki insanlar yaşadı,” dedi.





Albanese, ekibin kurtulanların yerini belirlemek için ‘çok iyi eğitim almış’ bir ekip olduğunu, tıbbi yardım malzemeleri götüreceğini ve enkaz altında kalanları kurtaracağını söyledi.





Başbakan, DFAT’ın, Fire and Rescue NSW ve silahlı kuvvetlerle işbirliği yaparak ekibin en kısa zamanda yola çıkmasını sağlayacağını da ekledi.





Başbakan, “Hedef, ekibin hafta sonunda bölgeye ulaşmasıdır. Gideceklere ve ailelerine şimdide teşekkür ederim, desteğe ihtiyaç duyulan her yerde insanları desteklemeye bir kez daha hazırlar,” dedi.





Pazartesi günü meydana gelen depremde 7.108’i Türkiye’de olmak üzere en az 9 bin kadar kişinin öldüğü doğrulandı.



Penny Wong has confirmed four Australians remain unaccounted for. Source: AAP / Mick Tsikas Başbakan Albanese bölgede sevenleri olan pek çok Avustralyalının ‘çok endişeli’ bir hafta geçirdiğine işaret etti. Başbakan, “Bizden çok uzakta olmalarına rağmen o manzara, o isimler unutulmamalı, hafızalardan silinmemeli, dünyanın her yerindeki dostlarımızı destekleme sorumluluğumuz var,” dedi.





Muhalefet Lideri Peter Dutton, parlamentonun bugünkü oturumunun soru-yanıt bölümünde ilk sözü aldı ve başbakandan, Avustralya’nın deprem kurbanlarına yapacağı yardımlar konusunda bilgi vermesini istedi. Dutton’un davranışı, bir konuyu hükümeti eleştirisi aracı yapmadığı ender anlardan biri oldu.





Dışişleri Bakanı Penny Wong, deprem anında bölgede olan dört Avustralyalıdan haber alınamadığını söyledi.



